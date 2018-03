La importancia de la TV digital terrestre

Estamos en momentos de grandes cambios en la administración pública debido al cambio del signo político del Gobierno, luego de 12 años.

Se están revisando todas las políticas públicas. Una de ellas es la de la transición a la TV Digital Terrestre (TDT). Hay que terminar el proceso iniciado en la Argentina en 2009 para llevar la TDT a todo el país y poder hacer el Apagón Analógico en 2019, como estaba previsto.

Se considera que el país tiene que tener Internet de banda ancha en todo su territorio lo antes posible, pero no se considera adecuadamente que el grado de penetración que tienen los países del primer mundo en los servicios de banda ancha se debe a que llevan muchos años realizando grandes inversiones, son poco extensos y que desarrollan o influyen en el desarrollo de las tecnologías para que se adecúen a sus necesidades. Por otra parte, el despliegue de TDT y el Apagón Analógico ya lo han realizado y ahora van por la Internet de banda ancha. Pero toda su población tiene garantizado que, si no pueden o no quieren pagar un servicio de TV por cable, satélite o Internet, igual podrán acceder al servicio gratuito de TDT.

La Argentina es distinta porque en su gran extensión conviven segmentos de población con gran capacidad económica y cultural, que pueden incorporar y aprovechar las nuevas tecnologías, junto a otros que carecen de poder adquisitivo y conocimientos para utilizarlas.

Una política pública debe tender a desarrollar todos los segmentos en cualquier zona del país. La TDT es una gran herramienta para eso porque puede llegar muy rápido a todos lados. Una estación de TDT puede cubrir un área de 60 km a la redonda ó más.

Tanta importancia le da al servicio de TDT países desarrollados y en desarrollo que prevén que nadie se quede sin ese servicio cuando planifican el Apagón Analógico. En Brasil están comenzando el proceso con una prueba piloto en una ciudad mediana, en los EE.UU. entregaron una cantidad importante de set-top box a hogares de bajos recursos y en México varios millones de televisores.

Otro ejemplo: en España se realizó un intenso seguimiento activo por parte de los poderes públicos para garantizar que la transición se realizaba correctamente, sin perjuicio para los ciudadanos. Se fue más allá de regalar set-top boxes, garantizando la cobertura deseada, el abastecimiento en los comercios, la difusión para que la población supiera lo que iba a pasar.

De manera análoga a como inaugura trenes eléctricos cuya construcción se inició antes de su mandato, el Presidente debe continuar inaugurando estaciones de TDT estatal.

Todas las tarifas de los servicios están aumentando. Pero mientras que la luz y el gas no tienen reemplazo, la TDT es un excelente sustituto del servicio de TV por Cable o Satelital que la gente podría, por lo tanto, dar de baja. Y si no como sustituto, también sirve como referencia para que el valor de la TV Paga no se dispare a valores elevados.

La infraestructura de Arsat, como "operador de red" de TDT, podría ser compartida tanto por los canales estatales (universitarios, TV Pública, provinciales) e Iglesia Católica, como por los canales privados, permitiendo una importante economía de escala.

Debe fomentarse también la instalación de antenas receptoras en las viviendas y en los edificios de departamentos.