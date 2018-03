La Argentina es uno de los 10 países que más usa Tinder

Al principio, solo unos pocos se animaron a probarla. Sin embargo, hoy es una de las aplicaciones más populares del mercado. Tinder, la app para conseguir citas, pasó de ser un producto de nicho a convertirse en una de los títulos más descargados de las tiendas de aplicaciones..

A nivel local la tendencia se repite. Según sostuvo Andrea Iorio, vicepresidente de desarrollo de negocio de la empresa a Infotechnology, la Argentina es uno de los diez países que más utilizan la aplicación. El país, es el segundo en importancia en América latina, después de Brasil, y forma parte del top 10 a nivel global.

A nivel de uso, en la Argentina se generan más de 2,5 millones de matches (coincidencias entre personas) y cada día los usuarios dan "Me gusta" o "No me gusta" a 15 millones de perfiles.

En una entrevista anterior con este medio, en marzo de 2014 Justin Matteen, exCMO y cofundador de la empresa, sostuvo que en el país 400.000 personas utilizaban la aplicación. La compañía se negó a brindar datos de usuarios locales en esta oportunidad. El 2016 recibió a Tinder con los brazos abiertos. "El 3 de enero fue el día más fuerte para Tinder en todo el mundo. Incluído la Argentina. El número de nuevos miembros fue muy alto, al igual que su actividad en la app", explicó el ejecutivo.

La app no está sola en este negocio. A los competidores del mismo nicho, como Happn, Bumble o Kickoff, se le suman productos como Preguntados, que incorporará una función para conocer pareja. "No los vemos como competencia. Para ellos no es su finalidad, sino que es una consecuencia", sostuvo.

Tinder sigue como N°1 del segmento con más de 50 millones de usuarios globales.

Felix Ramallo

@felixramallo