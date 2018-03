Invertir en cajeros automáticos en los EE.UU. da 40% de rentabilidad

En la Argentina, los cajeros automáticos tienen un solo dueño: las entidades bancarias, monitoreadas por el Banco Central. Pero en los Estados Unidos son los privados quienes manejan 50% del circulante. Los dueños de los cajeros automáticos o ATM, como los llaman allá, son un colectivo altamente atomizado en los que cada uno puede invertir en unos pocos dispositivos y obtener grandes rentabilidades, del orden del 40% anual en dólares. Siempre y cuando se pueda crear una Sociedad Anónima en ese país, una tarea nada difícil si se tienen los socios adecuados.

Detrás de esta oportunidad para los Argentinos en Estados Unidos está Sebastián Poncilez, un emprendedor serial argentino con background en económicas que hace 20 años vive allí. Empezó con su compañía Oddysey Financial Group en 2013, con u$S 20.000 de inversión inicial y hoy factura u$s 4 millones anuales, gracias a una red de cajeros propia y en cobrar un fee por la programación y mantenimiento de los cajeros. "Empecé colocando cajeros para mi mismo. Compré 20 unidades porque estaba buscando un negocio de ingreso pasivo. Con eso me fue muy bien y empecé a ayudar a unos amigos que también estaban interesados en el negocio. Así se fue armando una compañía que se especializa en dar servicios a esas otras S.A que se constituyen para tener una red de cajeros acá. Lo que hacemos es ayudarlos a crear una S.A y también ayudarlos a entrar al negocio, manejando la programación y la locación de las unidades", explica.

El piso para entrar es menor al que muchos pensarían, considerando que armar una Sociedad Anónima en la Argentina es una empresa de lo más compleja. Poncilez explica que en Estados Unidos es un proceso relativamente indoloro si se tiene un equipo de gente trabajando para eso. Una vez creada la S.A se crea una cuenta bancaria y se la llena de fondos:u$s 7.000 por cada cajero programado y puesto a trabajar de una inversión mínima de 20 (u$s 140.000). El valor de mantener la compañía funcionando también es menor, según el CEO de Oddysey, unos u$s 400 anuales de costos al contador.

Seis meses tras ser instalados (los ponen en bares, supermercados o estaciones de servicio de mucha circulación, que eligen a través de un scouting hecho por asesores comerciales) los clientes pueden optar por pagar un fee para el mantenimiento técnico de los cajeros y para que se encarguen de hacer los depósitos semanales en las terminales.

Con esto, cuenta Poncilez, la rentabilidad esperable es bastante alta y mayor que a otros activos financieros. "Es una cuestión porcentual. La rentabilidad es de 10% el primer año; 25% el segundo y el tercero puede llegar a 40%. Los cajeros tienen más transacciones a medida que van madurando porque más gente los conocen."

A pesar de lo que muchos pueden pensar (que los medios electrónicos significarán la muerte del dinero) Poncilez es optimista. "Son mercados complementarios. Para las capas menos acomodadas, el dinero físico es la única manera de transportar valor. Por eso es de los que más crecen. Es un mercado de u$s 25.000 millones en los Estados Unidos, más grande incluso que el de las tarjetas de crédito. Las autoridades quieren que se incentive el e-Money para poder tener un control más estricto sobre los impuestos pero lo cierto es que, si bien las transacciones electrónicas crecen, también lo hace el uso de dinero en efectivo." Quizás por eso la compañía ya tiene 70 clientes y cada mes se le suman otros 10 desde que diversificaron el negocio a otros países de la región.



