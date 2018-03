Ibarra: "Hay una enorme oportunidad de crecimiento para el sector IT"

- ¿En qué contexto llega el Plan de Modernización?

Nos preocupa mucho la incorporación de tecnología al Estado y el cambio cultural que tenemos que dar en el empleo público. Para este año tenemos asignado un presupuesto de $ 1.500 millones para abordar esto, pero hay desarrollos y sistemas que se irán haciendo desde otras áreas de gobierno, con sus respectivos presupuestos.



- ¿Qué diálogo hay con otros poderes?

Estamos hablando con ambas cámaras del Poder Legislativo, y el Poder Judicial está ávido de que estas reformas le lleguen por el lado del manejo de tecnología, la velocidad y el monitoreo de los expedientes.



- ¿Cómo van a equilibrar la participación de multinacionales y firmas locales en la compra de tecnología?

Con esta "ola modernizadora" habrá una enorme oportunidad de crecimiento para el sector IT, para que sea un sector dinamizador de la economía y creador de empleo. Somos muy cuidadosos de la industria nacional, por lo que buscaremos un equilibrio razonable. El ambiente será de mucho desarrollo, de innovación, de empleo y cuidando los intereses de la industria nacional. Pero no tenemos prejuicios sobre las empresas multinacionales.



- El uso de Facebook at Work (FAW) levantó críticas

Quédense tranquilos. Esto es un piloto impulsado por una empresa, como pueden ser otros casos menos trascendentes. Veremos el funcionamiento y elegiremos siempre la mejor herramienta y la que más convenga a los intereses del Estado y de la comunidad. No nos casamos con nadie y no compramos marcas. El mejor proveedor va a ser el elegido.



- ¿Cómo condensar los distintos desarrollos que hubo hasta ahora en el país?

Lo que hay en el país lo pondremos a disposición. Queremos aprovechar aquello que ya está desarrollado. Seremos los primeros impulsores de los desarrollos locales para que se trasladen a todo el país. Necesitamos soluciones y no preconceptos sobre marcas. Si está probado, y puede escalar a Nación, lo utilizaremos.



- ¿Habrá desarrollos estatales, como ocurre con la Agencia de Sistemas de Información (ASI) de la Ciudad?

La aparición de organismos dependerá de las necesidades. Lo evaluaremos en la medida que vayamos avanzando.



- ¿Qué información tendrá en su lanzamiento el Portal de Datos Abiertos?

Comenzamos con el mapa del Estado, las medidas que se han tomado y la información relativa a las declaraciones juradas y los sueldos de algunos funcionarios.