Google le dio un premio de u$s 200 millones a su CEO

No fue cualquier bono. Alphabet, la empresa madre de Google, le brindó a Sundar Pichai, su actual CEO, un premio en acciones valuadas en cerca de u$s 199 millones, según informa la empresa en un informe ante la Security and Exchange Comission (SEC). El ejecutivo recibió 273.328 acciones clase C de la empresa el 3 de febrero.

Según la BBC, se estima que la fortuna de Pichai alcanza los u$s 650 millones. Por otra parte, la compañía también premió a Diane Green, cofundadora de VMWare y líder del negocio en la nube de la compañía, con acciones por u$s 42,8 millones.

Pichai llegó a Google el 1 de abril de 2004. Ese mismo día la empresa de Larrry Page y Sergei Brin lanzaba Gmail. Lo contrataron como Product Manager para manejar la célebre barra de búsqueda, la puerta de entrada al mundo Google para millones de usuarios de Firefox y Explorer.

Fue en ese tiempo que a Pichai se le ocurrió una idea: que la empresa pudiera tener su propio browser, Chrome. Mientras se abría paso dentro de la empresa, Pichai empezó a manejar productos como Google Dirve, Maps y Gmail. Años después, en 2013, Andy Rubin renunció como CEO de Android y Pichai ocupó su lugar. Más poder y responsabilidades para quien en alguna entrevista describió su nuevo puesto como "estresante".