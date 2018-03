Fue récord el 4to. trimestre y la producción de celulares terminó en alza

Con un crecimiento del 142% interanual en el cuarto trimestre, la producción de celulares en el país durante el año que pasó cambió la cara que venía teniendo, y terminó mostrando signos positivos. En términos absolutos, se fabricó un volumen de 11,8 millones de unidades, lo que significó un aumento del 4% respecto a lo producido en 2014, según los datos que se desprenden del último informe de Carrier y Asociados "Mercado de terminales móviles".

El dato no era sólo una cuestión de números fríos, sino que hubiera marcado una caída respecto al año que se estableció como el de más baja producción de los últimos cinco. Así y todo, la producción de 4,3 millones de celulares en el período octubre-diciembre 2015, convirtió al trimestre en récord, medido en unidades, desde que comenzó la política de producción en Tierra del Fuego, según destaca el informe. Ya Enrique Carrier, Director de la consultora, había adelantado esta tendencia a IT Business: "Se pronostica un crecimiento del 80% para los últimos tres meses del año, por lo que la caída anual se atemperaría", había advertido en noviembre. En ese momento, estimaba un total de 10,8 millones de unidades (todavía lejos del récord de 2011 de 13,7 millones).

Causas y consecuencias

El informe destaca que el 2015 arrancó de manera muy difícil para los productores de celulares, con caídas en volumen del 48% en el primer trimestre y del 23% en el segundo. Pero, la situación se empezó a revertir con el correr de los meses. Ya el tercer trimestre mostró una leve alza del 2%, lo que preparó el terreno para la levantada final. "Son varios los factores que influyeron para que se diera semejante cambio de tendencia en el segundo semestre. Evidentemente, se regularizó la disponibilidad de dólares que habían comenzado a escasear hacia fines de 2014. De esta manera se aceitó el abastecimiento de componentes", destaca el informe. También, asegura que influyó la expectativa por la devaluación del peso, lo que incentivó el adelanto de pedidos y producción para capitalizar importaciones a un precio del dólar más bajo.Según datos de Cisco (en base al estudio Visual Networking Index - VNI, presentado recientemente en la Argentina), durante 2015 hubo 35,7 millones (82% de la población) de usuarios móviles en el país, un 3% más respecto a los 34,8 millones en 2014. Claramente uno de los impulsores que genera el recambio de equipos es el consumo de video, que acaparó el 55% del tráfico de datos móviles en 2015. Según Cisco, ese dato crecerá al 75% en los próximos cuatro años (para 2020), lo que asegura el recambio y la mayor demanda de modelos cada vez con más prestaciones y capacidades.Como adelanto, Carrier afirma que para este año las expectativas no son muy distintas que para el resto de la economía. "La inflación, suba de tarifas y paritarias aún no resueltas son ingredientes de un cóctel que permite augurar un primer semestre lento, aún cuando los precios de los terminales no subieron en pesos a pesar de la devaluación", destaca el informe.Manuel Parera