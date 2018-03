Facebook se beneficia de la publicidad digital

A primera vista pareciera que la mayoría de empresas dedicadas a la publicidad digital tienen mucho que celebrar. Con u$s 137.000 millones excluyendo a China, la industria creció el año pasado un saludable 15%, según Magna Global,.

Pero más en profundidad, para la mayoría la situación comienza a verse menos prometedora. Prácticamente todo el crecimiento correspondió a sólo dos enormes empresas de Silicon Valley que ahora ocupan un lugar preponderante en el mundo de la publicidad: Google y Facebook. Con señales de que ambas están fortaleciendo sus relaciones con los grandes del marketing en un intento por apoderarse de una mayor porción del mercado publicitario digital, es poco probable que el dominante duopolio enfrente algún reto.

La semana pasada fue el turno de Facebook para mostrar su fortaleza en el mundo de la publicidad en dispositivos móviles. La compañía de redes sociales había logrado con sorprendente rapidez la transición de su negocio hacia los dispositivos móviles. Desde un inicio partiendo de cero a principios de 2012, la publicidad en móviles creció hasta representar el 78% de los ingresos en el tercer trimestre de 2015.

Con los datos del cuarto trimestre, Facebook ha demostrado que está en condiciones de aprovechar la aceleración del gasto de los anunciantes en dispositivos móviles, dado que las marcas buscan, tardíamente, seguir a sus audiencias en los teléfonos inteligentes.

Wall Street había previsto que los ingresos de la compañía aumentarían 20% en su trimestre más fuerte, comparado con el tercer período, tal como sucedió a fines de 2014. En cambio, se dispararon en un 30% a u$s 5.840 millones.

El mensaje de su fundador, Mark Zuckerberg, y de otros ejecutivos fue que Facebook los últimos años se concentró en construir grandes audiencias para su serie de servicios móviles; y ha llegado el momento de beneficiarse.

El significado de las cifras más recientes no pasó desapercibido para los inversores; las acciones de la compañía treparon 14%. Alphabet, la empresa matriz de Google, disfrutó marginalmente de la gloria de Facebook con un alza de 3% en sus acciones.

Cuando se trata de publicidad digital, "Facebook y Google se comen el mundo", dijo Brian Wieser, analista de Pivotal Research. "Todos los demás están mostrando muy poco crecimiento en la participación".

El crecimiento del cuarto trimestre es sólo el primer indicio de que los anunciantes están mudando sus presupuestos a los dispositivos móviles, explicó Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook.

Con 1.400 millones de visitantes mensuales a su principal aplicación de Facebook por medio de dispositivos móviles Facebook cree que tiene lo que Sandberg llamó "las dos principales plataformas de publicidad móvil".