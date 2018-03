"Es una pésima estrategia armar una empresa sólo para venderla"

Monits, compañía fundada en 2010 por Juan Martín Sotuyo Dodero, Ignacio Dodero y Diego Hernayes, que provee aplicaciones móviles multiplataforma y desarrollos a medida sobre plataformas web, se integrará a MercadoLibre como un nuevo centro de desarrollo de software y convivirá con los centros de Saavedra, Ciudad de Buenos Aires, y de las provincias de Córdoba y San Luis. Esto, detallan, responde a una "estrategia de expansión y descentralización del equipo de IT".

A propósito de esta compra, el CTO de MercadoLibre, Daniel Rabinovich, conversó en exclusiva con IT Business acerca de cómo la empresa adquirida funcionará dentro de su estrategia, cuáles son los planes que tienen para 2016 y cuál es su perspectiva sobre la adquisición de startups y el desarrollo del comercio electrónico en la Argentina.



- ¿Cómo se va a integrar Monits a la estructura de MercadoLibre (ML)?

Para entender por qué la compramos, hay que entender cómo hacemos las cosas. Nosotros no funcionamos como en la construcción de una casa, en donde alguien diseña y después hay un albañil que construye. Nosotros damos una indicación muy chiquitita y los desarrolladores toman muchas decisiones de cómo se hace un producto. Es una manera de trabajar de la que estamos orgullosos. Como no tenemos programadores que sólo programan, sino que además diseñan, nuestros desarrolladores están muy involucrados en todo lo que hacemos. Y lo que nos empezó a pasar con Monits es que necesitábamos que se involucren más y más con la comprensión de nuestro negocio y nuestra industria, para entender nuestras necesidades. Llegamos a tener una relación muy estrecha y por eso nos empezó a hacer mucho sentido que sean parte, en lugar de tener una relación cliente-proveedor. Así ganamos todos.



- ¿Ve como estrategia viable armar compañías sólo para buscar que los compren?

Siempre digo lo mismo: es una pésima estrategia armar una empresa para venderla. Muchas empresas de Internet se armaron con la idea de venderse y fracasaron. Es muy difícil que pase. Se tienen que alinear los planetas y basar tu estrategia en eso suele ser un craso error. Lo que uno tiene que hacer es armar una excelente compañía, pensar cómo vas a hacerla sostenible en el tiempo sin que nadie te compre, sin depender tampoco de una inversión eterna. No fue la estrategia de MercadoLibre jamás, a pesar de que podría haber sido adquirida en algún momento. No pasó y si hubiésemos hecho una empresa para eso no existíamos más. Hoy somos una empresa pública que gana muchísimo dinero y que piensa ser más grande aún. Ese fue nuestro objetivo de siempre



- ¿Cuáles son los planes para ML y MercadoPago (MP) en este año? ¿Están apostando fuerte al desarrollo móvil?

Estamos trabajando muchísimo en dos frentes. Uno es en el diseño de la aplicación de ML: si la usabas hace un año y la usas ahora, te das cuenta que cada vez está más agradable y linda de usar. Por otro lado, estamos tratando de complementar las bases, es decir, agregar dentro de la aplicación los pagos, la logística y las tiendas oficiales, que son los tres pilares de ML. Con MercadoPago hay dos focos muy claros: el primero y más inmediato, que acabamos de lanzar, es la capacidad de enviar y recibir dinero entre amigos, que llamamos peer-to-peer payment. Además, estamos haciendo un lanzamiento muy fuerte de un nuevo producto en toda la región, que es la posibilidad de procesar pagos con tarjeta de crédito para comercios, una aplicación que complementa al famoso posnet. En la aplicación móvil de MP tenemos frentes muy claros. Uno es el pago entre individuos, algo que en los Estados Unidos y Asia tiene una tracción muy grande, pero que en América latina aún no es tan común. En segundo lugar, la capacidad de procesar pagos para empresas, que durante 2015 alcanzó un volumen de más de u$s 1.000 millones, por fuera de las transacciones de ML. Lo hacemos para empresas de turismo, de transporte, retailers en Brasil, México y la Argentina.