El 90% de las empresas evalúan implementar la nube híbrida

EMC Corporation y VMware, empresas dedicadas al cloud computing y la virtualización, publicaron de manera conjunta el informe “El estado de la transformación de TI”. Se trata de un análisis de más de 660 clientes de EMC y VMware en todo el mundo, que “están llevando a cabo iniciativas de transformación de IT para ayudar a avanzar en las agendas comerciales digitales de sus organizaciones”, según informaron a través de un comunicado.

El infome representa el análisis de las empresas que participaron de los talleres “Transformación de IT” de EMC y “Aceleración” de VMware, e identificaron por sí mismas las brechas, los avances y los objetivos en sus iniciativas de transformación de IT a largo plazo.

Mientras que el 90% de las organizaciones señaló la importancia de contar con un plan de trabajo y una estrategia de transformación de IT documentada con respaldo ejecutivo y centrada en lo comercial, más de la mitad (el 55%) admitió no tener nada documentado. Por otra parte, el 80% indicó que desea estandarizar los servicios en un catálogo enfocado en el cliente con un portal de autoservicio, y aumentar la automatización para mejorar la prestación de servicios de TI.

En este sentido, la mayoría de las participantes indicó que desea contar con arquitecturas de nube híbridas para sus aplicaciones de producción en el transcurso de los próximos 18 a 24 meses, y el 90% informó que se encuentra en la etapa de evaluación o de prueba. Además, en términos de virtualización, casi todas las organizaciones participantes informaron que desean alcanzar entre el 80 y el 100% de virtualización de aplicaciones, almacenamiento e informática.

Kevin Roche, presidente de Global Services de EMC Corporation, señaló que los análisis de cientos de clientes de EMC y VMware "resultaron más una validación que una sorpresa, ya que casi todas las organizaciones que participaron compartieron honestamente brechas muy comunes”. Por su parte, Loretta Brown, vicepresidente de OEM Alliances de VMware, remarcó: "El informe demuestra que las organizaciones en diversos sectores verticales y globales pueden beneficiarse de la implementación de una estrategia de servicio de IT sólida, suministrada por tecnologías definidas por software."

S.D.T.