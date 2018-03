El 65% de los niños de 6 años trabajarán en empleos que aún no existen

Un estudio publicado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) denominado “El futuro de los empleos” sostiene que entre 2015 y 2020, se crearán 2 millones de nuevos puestos de trabajo en cambos relacionados con la computación, las matemáticas, la arquitectura y la ingeniería. Sin embargo, se perderán entre 5 y 7 millones de empleos por la creciente importancia de las Tecnologías de Información y Comunicación.

De hecho, según un estudio realizado por la consultora KPMG, el 93% de las empresas están renovando sus modelos de negocios, siendo las tecnologías emergentes uno de los factores fundamentales en tal renovación.

Walter Risi, socio de IT Advisory de KPMG Argentina, explica que “en los mercados con contacto con usuarios finales (bancos, retail y otros), en particular, la transformación digital es especialmente clave: por un lado, las nuevas generaciones de consumidores presentan una marcada preferencia hacia los canales digitales y móviles”. Y por otro lado, comenta, “las empresas deben enfrentar la competencia emergente de nuevos jugadores no tradicionales (pagos móviles, empresas de retail sin inventario, entre otras) que amenazan con tomar una parte de su market share”.

Es en este sentido que desde la consultora recomiendan replantear el modelo operativo de las áreas de IT de las empresas “o correr el riesgo de quedar obsoletas”, según el ejecutivo de KPMG. De hecho, el estudio del WEF recuerda que la mayoría de los puestos que hoy tienen uan demanda, no existían hace 10 o incluso 5 años. Estiman, además, que el 65% de los niños que comenzaron la escuela priaria este año, cuando crezcan trabajarán en empleos que aún no existen.

Risi puntualiza que “atentos a este desafío, las compañías están comenzando a adoptar un IT ‘a dos velocidades’, contemplando diferentes formas de abordar proyectos. Una forma tradicional, enfocada a los proyectos donde IT acompaña al negocio”. “Es una nueva forma, más ágil y dinámica, donde IT es parte protagonista de la solución de negocio: los métodos ágiles, DevOps, Lean y otras metodologías (no tan nuevas) están cobrando nuevo interés en este contexto”.

Las empresas, y más que nada las áreas de IT, deben adoptar este nuevo ritmo y convertirse en parte integral del negocio... o desaparecer.

