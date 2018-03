El 30% de los celulares vendidos durante 2015 fueron ‘liberados’

Sobre el total de 11,8 millones de terminales vendidas durante el pasado año, 3,5 millones fueron teléfonos móviles ‘liberados’. Esto quiere decir que de todos los móviles comercializados durante 2015, los equipos que se venden sin línea (lo que permite al usuario utilizarlo con la operadora que prefiera) representaron casi el 30% de las ventas. Juan Villa, gerente Mobile de Fravega, puntualizó a IT Business que la venta de ‘liberados’ creció un 50% “ya que en 2014 representó el 20% del mercado”.

Las dificultades a la hora de cambiar de compañía, que supone engorrosos trámites, y la poca diferencia de precios entre los equipos que ofrecen las operadoras y los que se venden directamente a través del canal retail, explican este crecimiento. Además, cada vez más empresas (entre ellas locales) ofrecen equipos por fuera del mercado cautivo que supieron tener Claro, Movistar y Personal. Estas ventas representan “más del 90%” del total de celares vendidos por Garbarino, de acuerdo a su Director Comercial, Federico González Iturbe.

La lista de marcas que venden de esta manera es extensa: Philips (fabricados, bajo licencia, por Telecomunicaciones Fueguinas), Noblex (NewSan) y BGH, X-View, Coradir y EXO. Además, las grandes cadenas de retail tienen marcas propias: Coto comercializa celulares Top House y Fravega, Admiral.

El consultor Enrique Carrier señaló que “hay un crecimiento de las marcas locales” que por los volúmenes que manejan no les alcanza aún “para vender a través de los operadores” pero si “tienen gran llegada al canal retail”. De hecho, en este año Philips apunta a comenzar a trabajar con las operadoras móviles, algo que no hacían por las restricciones a las importaciones. “Ninguna de las fábricas podía producir lo que quería por las restricciones a acceder al dólar. Ahora empieza a jugar la competencia”, le comentó Carlos Galander, presidente de Telecomunicaciones Fueguinas, a IT Business. Y apuntan a competir con las “grandes, que son Samsung, LG y Motorola”, de acuerdo al ejecutivo.

Carrier y Galander coinciden que el crecimiento de la venta de terminales liberadas fue producto de la falta de subsidios que antaño realizaban las operadoras ya que, según el consultor, “no hay nuevos clientes para captar”, todos tienen un celular y a lo sumo cambian de proveedor del servicio. Y todas las fuentes consultadas estiman que el market share de los liberados continuará en aumento durante 2016. “Hoy en día hay mayor variedad de marcas y cada vez mejores ofertas de precios en todos los segmentos”, desarrolló el gerente de Mobile de Fravega.

Es en este sentido que se comprende que, en diciembre del año pasado, la operadora Claro comenzó a ofrecer sus terminales ya liberadas, y que Philips, que el jueves pasado anunció el lanzamiento de tres nuevos modelos, duplicará su producción en la Argentina. “Estamos invirtiendo muy fuerte en la instalación de dos nuevas líneas de producción”, anunció Galander durante la presentación.

Sebastián De Toma