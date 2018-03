Despertar la vocación en una industria en movimiento

La industria del software demanda un amplio caudal de profesionales que actualmente no puede ser cubierto. Para continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años, la generación de más y mejor talento es una cuestión prioritaria. Desde CESSI estamos ejecutando un plan estratégico que contempla acciones en todos los niveles de formación, mediante alfabetización digital, escuelas públicas digitales, tecnicaturas y carreras universitarias.

Hoy en día existen propuestas que permiten que los alumnos puedan orientarse hacia temas avanzados y de actualidad, como Gaming, Big Data o Inteligencia artificial, facilitando el ingreso de nuevos alumnos al mundo de la informática. De esta forma, nos ayudan a dar respuesta al desafío de la falta de profesionales, mejorando la formación para aumentar la inserción laboral y la vocación por la industria.

También, podemos encontrar las nuevas licenciaturas de instituciones como la Universidad de Palermo, la Universidad Argentina de la Empresa y la Universidad Nacional de La Plata, que evitan asignaturas no relacionadas con el software y usuales en las carreras actuales de ingeniería.

Otra iniciativa útil son los cursos cortos de programación, que si bien no reemplazan la formación profesional y formal, despiertan la necesidad por seguir formándose, y asimismo permiten a los talentos mantenerse actualizados y comprender los nuevos modelos de desarrollo vigentes. Y por supuesto, las diplomaturas que complementan aspectos claves de los avances tecnológicos y su aplicación.

Finalmente, creemos esencial continuar con iniciativas como el programa de formación profesional EMPLEARTEC, y proyectos de fomento y difusión de las carreras informáticas, tales como La Empresa va a la Universidad, Proyecto GEMA y ProgramAR. Desde la Cámara tenemos un gran compromiso con todas estas propuestas, que apuntan a crear más y mejores profesionales para la industria del software en nuestro país.