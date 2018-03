Cuánto vale esta herramienta

Las instituciones eclesiales aún son reticentes a decir en qué invierten sus fondos. Si bien el costo de la aplicación está vedado por una cláusula de confidencialidad, Della Torre señala que el trabajo fue tasado al 10% de lo que costaría una app similar para una marca (rondan los u$s 80.000). "No hubo inversión en medios, y el 100% del tráfico y de las descargas es por generación orgánica: esa es nuestra estrategia para que un contenido se vuelva viral", justifica. La app no permite publicidad, pero sí donaciones. También en la web hay un formulario para que los usuarios puedan donar directamente. Los montos los recibe directamente la Red Mundial de Oración del Papa.