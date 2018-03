Cómo funciona Project Fi, el operador móvil de Google

Es sabido que Google es parte de la vanguardia iluminada cuando hablamos de nuevas tecnologías: realidad virtual, conexión a Internet a altísimas velocidades y hasta la investigación médica, de la mano de Google Glass, Google Fiber y Verily, respectivamente. En este grupo puede incluirse a una de las iniciativas más recientes de la compañía: Google Fi, que funciona como Operadora Móvil Virtual, para usuarios estadounidenses que poseen los distintos modelos de Nexus, el smartphone de Google.

¿Cómo funciona? Project Fi ofrece servicios de telefonía y datos, y utiliza como soporte las redes de dos de los operadores de telefonía móvil más importantes del país del norte, como Sprint y T-Mobile, pero con una importante distinción: la eSIM, o chip SIM virtual, que permite cambiar de operador automáticamente, sin necesidad de tener dos chips. La idea detrás de Project FI es que el cliente tenga a su disposición varias redes para tener una mejor cobertura, que pague una única tarifa plana, sin roaming y sin paquetes de datos con un valor fijo (se paga por datos consumidos). Si bien las llamadas sólo están disponibles para los Nexus, el servicio de datos móviles (Internet) funciona también en las tabletas Android Nexus 7, Nexus 9, así como en la Samsung Galaxy TAB S, y en los iPad Air 4 y Mini 4. Google espera llegar a todos los Androids que acepten tarjetas Project Fi SIM en los próximos meses.

¿Cuánto sale? Tiene una tarifa plana de u$s 20 por mes, que permite hacer llamadas y enviar SMS sin límites. El servicio de datos móviles, por su parte, cuesta u$s 10 por cada GB; uno contrata los GB que cree que va a necesitar y aquí hay un detalle que sorprende: si no consume todo, la empresa le devuelve el dinero a través de Google Wallet. Y, si uno supera el plan de datos contratado, el consumo extra cuesta u$s 0,01 por cada MB. "Con Project Fi, brindamos un servicio de datos móviles veloz y flexible, ya que puede utilizarse donde quieras, con una factura mensual simple y fácil de comprender", escribió Simon Arscott, Product Manager del proyecto, en el blog de la compañía.

Sebastián De Toma

@sebadetoma