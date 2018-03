Argentinos crean app para rezar

Rezar de una manera fácil, ágil y creativa, es la propuesta de Click To Pray, la app de la Red Mundial de Oración del Papa, desarrollada por una empresa argentina con sede en Barcelona y Roma. Juan Della Torre, CEO y fundador de La Machi, agencia publicitaria dedicada a "la comunicación de buenas causas", presentó en Buenos Aires este desarrollo que ya usan más de 20.000 usuarios en 180 países.

La primera versión, según contó Della Torre a IT Business, salió a la web a mediados de 2014 en Portugal. El proyecto, encargado por el Apostolado de la Oración de ese país, tuvo elementos que resultaron de interés para la oficina internacional. "Nos contactaron para que pensáramos una plataforma digital para la Red Mundial de Oración del Papa, que decodificara el ADN de la institución y permitiera un espacio digital y vincular", recuerda el abogado de profesión y expublicista de McCann Erickson.

El proyecto, presentado en Roma a comienzos de marzo, fue desarrollado íntegramente por la firma fundada en agosto 2012 y sobre la que ya invirtieron u$s 35.000, y que espera facturar en 2016 cerca de u$s 310.000. "Nuestro equipo de Intelligence se hizo cargo de la estrategia; el área de Creativity asumió el branding, diseño, los desarrollos gráficos y audiovisuales, y La Machi Labs se ocupó de la innovación, el desarrollo tecnológico de la web y la app, y la estrategia en redes sociales", puntualiza su CEO, pronto a viajar a San Pablo, Nueva York y París para presentar en sociedad las ediciones en portugués, inglés y francés.

Las oraciones son producidas por el equipo internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, desde sus oficinas en Lisboa, el Vaticano y Buenos Aires.

Una de tantas

Las aplicaciones religiosas llevan varios años en los stores. En Google Play, bajo la categoría Estilo de Vida, la Biblia aparece como una de las diez aplicaciones más descargadas, con más de 5 millones de usuarios que la bajaron y 4,7 estrellas (sobre 5) de aprobación. En igual sección, Click to Pray se ubica en el puesto 21°, con más de 10.000 descargas, y 4,1 de nota.En la misma línea está "Rezar por el Papa", de May Feelings, firma española que se adjudica haber lanzado la primera red social de oraciones web, en una versión similar a Facebook. Hoy May Feelings tiene varios desarrollos para el celular o la tablet, como "Rezar", también con más de 10.000 descargas en Google Play. También las tienen otras religiones, como el Corán en español o la Biblia hebrea, con 200.000 descargas cada una.Sin embargo, las más difundidas son las desarrolladas por el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales (PCCS), un órgano del Vaticano. The Pope App tiene más de 200.000 descargas.Allí, las manos argentinas están presentes: el sacerdote santafesino Lucio Ruiz es el responsable del Servicio de Internet del Vaticano, mientras La Machi está vinculada a proyectos de la fundación Scholas Occurrentes, el proyecto Indulgente.org, de la fundación Proánimas (Chile), y otros específicos para la Conferencia Episcopal Española.