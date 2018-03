Amazon suma a Woody Allen por u$s 15 millones

Amazon quiere dar pelea en el mundo audiovisual y no escatima en recursos. La empresa sumó a sus filas a directores como Spike Lee, Terry Gilliam y Woody Allen. Según The Hollywood Reporter, Allen realizó un acuerdo con la compañía para realizar una nueva película por unos US$ 15 millones, tres veces más de lo que Sony pagó por el último largometraje del director.

La nueva película, que aún no tiene nombre, estará protagonizada por Steve Carell, Jesse Eisenberg, Blake Lively y Kristen Stewart.

La empresa de Jeff Bezos apuesta a diferenciarse de Netflix con Amazon Instant Prime Video, su servicio de streaming de series y películas, enfocándose en un segmento de un cine "independiente".

Por otra parte, Amazon también se distancia de su competencia al no obligar a los directores a inaugurar sus películas en su plataforma. Por el contrario, todas tienen su estreno en cines, de la forma tradicional, incluída la de Allen.

A través de un comunicado, el cineasta declaró que "como en todas las relaciones que empiezan, hay mucha esperanza, afecto mutuo y buenos deseos. Las demandas vienen más tarde".

En tanto, el director de Amazon Studios, Roy Price, comentó el "orgullo" que siente la empresa por haber logrado esta alianza.