Viruela del mono en Estados Unidos: los consejos de Anthony Fauci, el médico de la Casa Blanca

Estados Unidos declaró este jueves como "emergencia de salud pública" a la expansión de la viruela del mono: con más de 26.000 casos a nivel global, la nación sigue los pasos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual catalogó de "emergencia sanitaria" a este brote mundial unas semanas atrás.

Frente a esto, el reconocido infectólogo Anthony Fauci, principal asesor médico de la Casa Blanca con un fuerte reconocimiento de su figura durante la pandemia del Covid-19, compartió una serie de recomendaciones a la población para conocer cómo se transmite este virus y prevenir el contagio: así lo hizo en un vivo de Instagram de la agencia de noticias Reuters.

Aquí, Fauci destacó la declaración de emergencia de la OMS ya que, gracias a esta, "todos entienden ahora los pasos que deben tomarse en los sistemas sanitarios de distintos países".

Para el especialista, la situación global en torno al brote de viruela del mono es "inédita" y no debe ser pasada por alto: pese a que este virus es endémico en ciertas naciones africanas, nunca se han visto contagios masivos de este tipo, con casos "multiplicados en varias naciones".

Para Anthony Fauci, la situación global en torno al brote de viruela del mono es "inédita".

"Estamos frente a un panorama muy heterogéneo. Hay quienes tienen síntomas y se preocupan, y quienes no. Hay quienes tienen acceso a un médico o tratamiento, y otros no. Uno puede tener síntomas leves o casi no molestos, y hay quienes pueden tener viruela del mono con consecuencias más serias", ilustró Fauci para describir el brote.



En este sentido, el epidemiólogo subrayó la importancia de sostener cuatro pilares fundamentales para hacerle frente al brote: diagnóstico, vacunas, tratamiento y acceso a la comunidad. Sus explicaciones y recomendaciones.

¿CÓMO SE CONTAGIA LA VIRUELA DEL MONO?

Al ser consultado sobre cómo se contagia la viruela del mono, Anthony Fauci pidió "tomar conciencia" de la amenaza que supone este virus y la necesidad de conocer "los mecanismos de transmisión de esta enfermedad".

Hasta ahora, tal como indicó el especialista, no se han detectado formas de transmisión distintas a las nombradas: "Esto sugiere que si no hemos visto brotes de contagios por otras formas, significa que no los habrá en un futuro", explicó Fauci.

La forma de contagio informada como las más probable y riesgosa se refiere a "encuentros cercanos de piel que muchas veces tienen que ver con sexo y otras veces no".

Ante la posibilidad de alimentar estigmas o informar de forma errónea, Fauci pidió "tomar las cosas con seriedad, sin provocar pánico en las personas y estar abierto a todo lo que pueda suceder".

La transmisión de la viruela del mono se ha ligado desde sus primeros casos a prácticas sexuales, ya que estas implican un fuerte contacto físico entre individuos. Además, y tal como indicó Fauci, cerca del 99% de los casos se han producido en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres .

Aquí, el infectólogo hizo referencia a la necesidad de informar esto para que la población conozca cómo prevenir la viruela del mono en comunicaciones libres de estigmas y sin señalamientos discriminatorios , aunque sin dejar de indicar que los hombres que sostienen relaciones sexuales con otros hombres resultan la población más afectada.

"El estigma es un enemigo en las declaraciones públicas", remarcó Fauci, refiriéndose a la necesidad de enfocarse en el virus en sí y no en los individuos infectados. Así, el especialista de la Casa Blanca pidió que la gente se informe y que esté atenta a las parejas con las que tiene encuentros sexuales.



Cabe resaltar que la viruela del mono no se trata de una enfermedad de transmisión sexual, sino que su propagación se da a través del contacto directo y sostenido, razón por lo que las prácticas sexuales suelen ser las situaciones de mayor riesgo. Sin embargo, estas formas de contagio no son las únicas: el virus se propaga por el contacto con sarpullido, fluidos corporales y/o gotas respiratorias grandes.

Para concluir, le pidió al gobierno estadounidense que se enfoque en "llegar a la comunidad" para combatir los estigmas que puedan surgir y "el acceso a las pruebas, al tratamiento y a las vacunas, en lugar de convertirlo en una situación en la que la gente tenga miedo de acudir a ese tipo de cosas".