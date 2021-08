Variante Delta: para uno de los creadores de la vacuna AstraZeneca es imposible alcanzar la inmunidad de rebaño

La transmisibilidad de la variante Delta -que ya se extendió a más de 135 países- está empezando a poner a prueba el concepto de inmunidad de rebaño.

El asesor de la OMS y director del Grupo de Vacunas de la Universidad de Oxford, que intervino en el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca, Andrew Pollard, le dijo ayer a parlamentarios británicos: "Con esta variante actual estamos en una situación donde la inmunidad de rebaño no es una posibilidad porque todavía afecta a individuos vacunados". "Sospecho que lo próximo que hará el virus es una variante que tal vez sea más apta para propagarse en poblaciones vacunadas. Eso es una razón más para no armar una campaña de vacunación entorno a la inmunidad de rebaño".

Pollard dijo que a diferencia del sarampión -cuya transmisión se puede frenar si se inmuniza al 95% de la población, según la OMS-, en el caso del coronavirus y la variante Delta la vacunación podrá "ralentizar el proceso" pero no frenará la propagación . "Eso significa que cualquiera que todavía no se haya vacunado, en algún momento se encontrará con el virus", agregó.

Israel en alerta por la Delta: de casi 0 a 6000 casos de coronavirus diarios por primera vez en 6 meses



Ya se han reportado varios casos de personas que, aún vacunadas, se han infectado y pueden contagiar, a pesar de que la mayoría transita la enfermedad con cuadros leves. Y es aunque las vacunas tienen una alta eficacia para frenar hospitalizaciones y muertes por coronavirus, su prevención frente a la infección es menor.

Datos preliminares de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos y Public Health England (PHE), apuntan a que las personas vacunadas infectadas pueden tener la misma carga viral en boca y nariz que la de las personas infectadas no vacunadas. Una de las hipótesis que están analizando los científicos, sin embargo, es que las vacunas podrían ayudar a acortar la ventana de transmisibilidad.

Ya a comienzos de agosto, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) había advertido que la variante Delta obligaba a empujar el umbral de la inmunidad de rebano de 80% a 90%, debido a su alta contagiosidad.

Vacaciones en Uruguay: confirman la reapertura de fronteras para septiembre



De hecho, Israel, uno de los países más avanzados en materia de vacunación con casi el 60% de la población inmunizada completamente, está sufriendo el peor brote de coronavirus desde febrero. Los contagios diarios superan los 6000 , muy por arriba del promedio de 15 a comienzos de junio. El gobierno israelí ya está aplicando terceras dosis a mayores de 60 años y personas inmunocomprometidas -la mayoría de los cuales se habían vacunado al comienzo de la campaña, en diciembre de 2020- pero está estudiando ampliar las dosis de refuerzo a mayores de 45 años.

En EE.UU., donde el 50% de la población ya recibió ambas dosis, las internaciones por coronavirus ya tocaron un máximo de seis meses. La tasa de hospitalización está subiendo especialmente en los estados con bajas tasas de vacunación como Arkansas y Louisiana.

Francia ya habilitó el pase sanitario covid para sus habitantes: cómo funciona y en qué lugares se pide demostrar que se tiene la vacuna



Para Pollard, sin embargo, la idea de llegar a la inmunidad colectiva tras superar un determinado porcentaje es algo "mítico". "No tenemos algo que frene [completamente] la transmisión", dijo.

No obstante, el científico afirmó que "en este momento no hay necesidad de entrar en pánico" y que por ahora no se observaba "un problema", en términos de internaciones o mortalidad, con lo que se denominan 'breakthrough cases', es decir, personas que se infectan luego de completar su vacunación.