El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la designación de una encargada de negocios para la Oficina Externa dedicada a los asuntos de Venezuela, en el marco de la estrategia de la administración de Donald Trump para intervenir diplomáticamente durante el período de transición que atraviesa ese país.

La medida fue confirmada por el Departamento de Estado, que informó que la embajadora Laura F. Dogu asumirá el rol de encargada de Negocios de la denominada Unidad de Asuntos Venezolanos, una estructura que opera desde la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia.

Según explicó la cartera diplomática, la decisión se inscribe dentro de un plan de tres fases presentado por el secretario de Estado Marco Rubio ante el Congreso estadounidense, con el objetivo de avanzar en la estabilización política de Venezuela.

Un cargo clave en el proceso de transición

De acuerdo con el comunicado oficial, el esquema diseñado por Washington requiere un funcionario a tiempo completo al frente de la oficina externa, responsable de coordinar las acciones diplomáticas y liderar un equipo durante el período de transición en Venezuela.

El Departamento de Estado señaló que Dogu “ está en una posición ideal ” para desempeñar esta función y llevar adelante la relación con las autoridades interinas venezolanas, en un contexto de redefinición del vínculo bilateral.

La funcionaria operará inicialmente desde Bogotá, donde se centraliza la representación estadounidense sobre Venezuela, dado que Estados Unidos no mantiene una misión diplomática activa en Caracas.

La designación se produce semanas después de que las tensiones entre ambos países se profundizaran tras el ataque estadounidense en Caracas y la captura del presidente derrocado Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas, cargos que el exmandatario rechaza.

Tras ese operativo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela, dando inicio a una nueva etapa política que derivó en una reorganización de la estrategia diplomática de Estados Unidos.

Trayectoria diplomática y perfil profesional

Según la información oficial difundida por el Gobierno estadounidense, Laura F. Dogu, de 62 años, cuenta con una extensa carrera en el servicio exterior, con experiencia como embajadora en distintos países de América Latina y con funciones vinculadas a áreas de Seguridad e Inteligencia.

Su cargo más reciente fue como embajadora de Estados Unidos en Honduras, y anteriormente se desempeñó como embajadora en Nicaragua, donde tuvo a su cargo la relación bilateral durante un período de disturbios civiles. En los años previos, estuvo destinada en México como jefa adjunta de Misión en la Embajada estadounidense.

Además, Dogu fue asesora de Política Exterior del jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos y trabajó en el Buró Federal de Investigaciones (FBI) como subdirectora de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes, un área dedicada a la liberación de ciudadanos estadounidenses secuestrados en el exterior.