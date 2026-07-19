Rusia y China realizaron un avance sin precedentes en el escenario geopolítico global al coordinar y combinar operaciones navales conjuntas.

Este evento histórico establece un nuevo nivel de cooperación militar entre ambas naciones, generado preocupación en Occidente y reconfigurando el equilibrio estratégico en mares relevantes del planeta.

Queda confirmada la coalición más temida y potente del mundo

Las armadas de Rusia y China ha realizado ejercicios integrados de gran escala, compartiendo mando operativo, logística y despliegue táctico.

Esta coordinación demuestra interoperabilidad real, capacidad de actuar juntas y voluntad política para proyectar poder naval de forma coordinada.

Las operaciones conjuntas se desarrollan en rutas marítimas sensibles y áreas de alto valor geoestratégico. Moscú y Pekín buscan demostrar que pueden coordinarse lejos de sus costas, proteger intereses comunes y responder de manera conjunta ante presiones externas.

¿La colaboración naval transforma el equilibrio global?

La combinación de flotas amplifica el alcance global de ambas naciones. Rusia aporta experiencia naval y presencia en zonas estratégicas; China suma volumen, tecnología y una marina en rápida expansión. Juntas, equilibran la superioridad marítima tradicional de Estados Unidos y sus aliados, obligando a recalibrar estrategias de disuasión.

Sin anunciar un pacto formal, ambas superpotencias demuestran que pueden operar juntas en el mar, alterando el equilibrio naval global y abriendo una nueva etapa en la competencia entre grandes potencias.