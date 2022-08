"Riesgo inminente de default": Brasil alerta por los números argentinos

El comentarista de Economía para el portal brasileño Estadão, Celso Ming, alertó este jueves por el "riesgo de quiebra" que enfrenta la Argentina y las posibilidades "casi nulas" de cumplir con la cuota de emisión cero y el fortalecimiento de las reservas.

"El superministro de Economía, Sergio Massa, que tomó pose el 3 de agosto, prometió readecuar el rumbo del Gobierno, apuntar hacia una emisión cero de la moneda y fortalecer las reservas externas, por lo que deberá corregir el aumento de los créditos para exportaciones" , inició Ming en el artículo "A Argentina sob risco de quebra" .

Ming coincidió también con las definiciones que esbozó el exministro de Producción y Trabajo durante la gestión de Mauricio Macri y actual titular de la consultora Abeceb, Dante Sica, al alertar por las "incógnitas" que aún sobrevuelan en las "metas de ajuste" por cumplir.

"Son propuestas que no resultan firmes" , insistió.

En consecuencia, tildó al gobierno de Alberto Fernández de haber tomado medidas "inconsistentes y aisladas" que se sumaron a las "incertezas" arrastradas "desde hace mucho tiempo" .

"El rumbo de las cuentas públicas, que es de 1,8% del PBI, y el rumbo de las cuentas externas (déficits gemelos, perdieron cobertura porque no hay créditos externos, y las reservas, que eran de u$s 10 billones en 2013, cayeron a u$s 2,3 billones. Lo que sobra son las emisiones de la moneda. Es decir, más inflación venidera" , continuó.

Un dólar que "no es malo" y cómo seguirán las restricciones a las importaciones: así piensa De Mendiguren



Mercado Libre lanzó Mercado Coin su propia criptomoneda: cómo es y para qué sirve



En otro tramo, el comentarista de Estadão repasó la "política destinada a apagar incendios con subsidios" y el "aplazamiento indefinido" de las soluciones lo que produjo un "enorme desalineamiento entre los precios relativos" .

"Por ejemplo, en el período de dos años y siete meses terminado en julio, el precio del pan francés subió 236,3%, mientras que las tarifas de energía eléctrica fueron corregidas en apenas 56,3" , amplió.

Así, para Ming, la "pérdida de confianza" de los acreedores externos responde más bien a una "trayectoria de riesgo" que presenta la Argentina y que traduce en "seguros" de cobro a niveles de default.

"La pérdida de confianza de los acreedores externos está más bien denostada por el salto en la trayectoria de riesgo de la Argentina. Los 'seguros' de cobro sobre los títulos, que estaban a 2465 puntos porcentuales hace un año, el 9 de agosto ahora están casi 25 puntos porcentuales encima de los internacionales. Este nivel caracteriza riesgo inminente de quiebra (default)", concluyó.

El dólar blue no para de subir y el CCL pone presión, a cuánto cotiza este jueves



Alerta reservas: advierten por el súper dólar global y su efecto en el precio de las materias primas