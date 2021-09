Precio del aluminio: el golpe militar en Guinea lo disparó a su máximo en 10 años

El golpe de Estado del domingo en Guinea no sólo impactó en la gobernanza de ese país africano: disparó el precio del aluminio a un máximo en 10 años, y conmovió a todo África Occidental y Central ya que con éste, lamenta tres golpes en 5 meses.

Por lo pronto, los militares que derrocaron al presidente Alpha Conde -que cumplía un tercer mandato tras cambiar la Constitución para permitirlo- ya consolidaron su posición : instalaron a oficiales del Ejército en la cima de las ocho regiones provinciales y varios distritos administrativos.

EL SEGUNDO PRODUCTOR MUNDIAL DE ALUMINIO

El golpe provocó preocupaciones sobre el suministro de bauxita, el principal mineral para elaborar el aluminio, siendo que Guinea es el segundo mayor productor del mundo.



El contrato de referencia del aluminio alcanzó ayer un máximo de 10 años en la Bolsa de Metales de Londres, llegando a u$s 2776 por tonelada, y los precios de la bauxita de Guinea alcanzaron su nivel más alto en casi 18 meses en China . No obstante, las minas no informaron de interrupciones aún.

Según el Financial Times, los golpistas de Guinea instaron a las empresas mineras a seguir operando y declararon que el segundo productor mundial de bauxita sigue abierto a las exportaciones.

El coronel que encabezó el golpe, Mamady Doumbouya, dijo que se levantó el toque de queda en las zonas mineras "para garantizar la continuidad de la producción".

Guinea suministra una cuarta parte de la bauxita del mundo, sobre todo a China y Rusia, cuyos Ministerios del Exterior condenaron ayer el golpe: ambos exhortaron a la liberación inmediata del presidente Conde, y aseguraron que está nmonitorizando estrechamente los acontecimientos en ese país africano.

Pero aunque Guinea posee algunos de los mejores yacimientos de bauxita y mineral de hierro del mundo, sus ca si 12 millones de habitantes son pobres. La mayor parte de sus ingresos proceden de las exportaciones mineras: en los últimos cinco años impulsaron la economía con un crecimiento superior al 6% anual, tras una grave caída luego del brote de ébola que mató a 2500 guineanos.

Declaran un nuevo brote de ébola en el segundo mayor país de frica



Las compañías rusa Rusal y la estadounidense Alcoa son grandes inversores en el sector de la bauxita, mientras que el grupo minero anglo-australiano Rio Tinto, Chinalco y el consorcio SMB Winning, respaldado por China, poseen partes de Simandou , uno de los yacimientos de hierro más importantes del mundo, en el sureste de Guinea.

En una declaración, el gobierno de Joe Biden expreso que el golpe "podría limitar la capacidad de Estados Unidos y de otros socios internacionales de Guinea para apoyar al país".

LA DEMOCRACIA EN LA REGIÓN

Los países de África Occidental, una región que avanzó desde los '90 hacia una democracia multipartidista y donde crece la preocupación por una involución en este sentido, amenazaron con sanciones por el derrocamiento de Conde. Este jueves se reunirán los líderes regionales para definir una postura común.

TENSA CALMA

Doumbouya es líder de la junta que se autodenomina Comité Nacional para la Reorientación y el Desarrollo y exoficial de la Legión Extranjera Francesa. Guinea se independizó de Francia en 1958 y recién tuvo elecciones democráticas en 1993.

En una reunión en la capital guineana, Conakry, Dombouya les dijo a los integrantes de la administración derrocada que su planeado gobierno de unidad nacional "se establecerá para dirigir la transición" hacia un gobierno civil. También prometió una "nueva era para la gobernanza y el desarrollo económico", pero no explicó qué implica, ni cuándo.



La televisión estatal RTG transmitió imágenes del general Aboubacar Diakite, designado por la junta, sustituyendo al gobernador civil Sadou Keita en la región de Kankan, el bastión electoral de Conde.