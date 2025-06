Qué es el Estrecho de Ormuz y por qué sería una catástrofe económica si Irán lo cierra

El conflicto en Medio Oriente que enfrenta a Israel e Irán está lejos de cesar y, ahora, la economía global está en alerta. Es que, luego de los bombardeos que efectuó Estados Unidos sobre tres instalaciones nucleares iraníes, el Parlamento de Irán amenaza con aprobar una medida que podría pegar de lleno en los mercados energéticos.

Este fin de semana, en respuesta a los ataques estadounidenses en defensa de Israel que tuvieron el aval del presidente Donald Trump, el Congreso iraní propuso bloquear el acceso al Estrecho de Ormuz. Ahora, esta decisión depende únicamente del dictamen del líder supremo de dicha nación, Ali Khamenei.

Pero, ¿por qué sería tan relevante esta medida? En principio, el Estrecho de Ormuz se trata de uno de los pasos marítimos más importantes en lo que respecta a la comercialización de petróleo y gas en el mundo. Es que, según consignaron diferentes analistas, por allí fluye cerca del 20% de la demanda mundial de hidrocarburos.

Por ese motivo, en caso de que Ali Khamenei aprobara esta decisión, el cierre del paso generaría un fuerte impacto a nivel global en los precios de la energía. También agravaría el conflicto en Medio Oriente.

"El parlamento ha llegado a la conclusión de que debe cerrar el Estrecho de Ormuz, pero la decisión final recae en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional", aseguró el comandante de la Guardia Revolucionaria, Esmail Kosari.

Por qué es tan importante el Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz se encuentra entre las costas de Irán y Omán: se trata de un paso marítimo estrecho que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo , por lo que resulta esencial para que los países productores de petróleo de la zona puedan comercializar con el mundo.

Este suele ser utilizado por Irán, Arabia Saudita, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Además, también por aquí también pasa una importante cantidad de gas natural licuado (GNL), especialmente procedente de Qatar, uno de los principales exportadores de esta materia prima.

El estrecho tiene casi 161 kilómetros de largo y solo 34 kilómetros de ancho en su punto más angosto . Sumado a ello, también alberga dos canales de navegación de apenas 3 kilómetros cada uno.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, en el primer trimestre fiscal de 2025 transitaron por allí casi 15.000.000 de barriles diarios de crudo y condensado, pero también 8 millones de barriles de productos petroleros.

Por ende, si el Consejo Supremo de Seguridad Nacional aprueba el bloqueo del Estrecho de Ormuz, esto provocaría aumentos en los precios mundiales del petróleo. Incluso, se estima que, si se cierra esta ruta marítima, los precios del petróleo podrían subir un 80% durante la primera semana .

De hecho, la escalada militar en Medio Oriente ya generó un fuerte impacto en los mercados financieros internacionales. Este lunes, en una jornada de gran intensidad en Wall Street, se observaron fuertes subas en el precio del barril de petróleo.

Por su parte, desde Goldman Sachs sostuvieron que, si se cierra por un mes el Estrecho de Ormuz, los precios podrían alcanzar temporalmente los u$s 110 por barril. Hasta ahora, el Brent y el crudo estadounidense subieron más de 82 céntimos (u$s 77,83) y 85 céntimos (u$s 74,68), respectivamente.