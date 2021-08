El petróleo cae por la preocupación del avance de la variante Delta en China

El precio de l petróleo y de otras materias primas industriales clave cayó el lunes tras las medidas del gobierno chino para frenar la propagación de la variante Delta del coronavirus asustaran a los inversores sobre la demanda energética mundial.

El crudo Brent, la referencia mundial, cayó un 4% a 67,87 dólares el barril y los futuros del WTI -la principal referencia estadounidense- bajaron un 4,3% a 65,38 dólares el barril. A esos precios, ambos indicadores se situaron en su cierre más bajo en dos meses y medio.

La propagación de los casos de la variante Delta del Covid-19 ha hecho saltar las alarmas en China y otros países de Asia oriental. Las autoridades sanitarias de Beijing dijeron la semana pasada que la ciudad cancelaría todas las exposiciones y eventos a gran escala durante el resto de agosto.

China es el mayor importador del mundo y "mientras algunos países parecen estar aprendiendo a vivir c on el coronavirus, está adoptando una política de tolerancia cero " con normas de viaje más estrictas y medidas de cuarentena, dijo Norbert Rücker, jefe de economía del banco, al Wall Street Journal.

Los datos aduaneros publicados durante el fin de semana muestran que China importó menos crudo al día en julio que en junio, y esas cifras también pesaron sobre los precios, según los analistas del banco holandés ING.

La preocupación por el impacto económico de las medidas chinas se dejó sentir en todos los mercados de materias primas, y los precios de los metales también bajaron. Los futuros del cobre, a menudo considerado como un indicador del crecimiento económico mundial, bajaron un 1,2%, a 9,354 dólares la tonelada métrica, en la Bolsa de Metales de Londres. Los precios del aluminio y el níquel también cayeron.

Si se mantiene, el descenso de los precios del petróleo y de las materias primas aliviaría la presión sobre empresas y consumidores, que han tenido que hacer frente a las mayores subidas de precios de la última década, reseña el WSJ.

También podría hacer menos probable que los bancos centrales endurezcan su política monetaria, ya que los precios del petróleo suelen ser un factor clave de la inflación de los precios al consumo a corto plazo, añadió.