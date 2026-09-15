Las autoridades migratorias y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México han destacado la importancia de mantener vigente el pasaporte y los datos biométricos asociados al documento. Según indicaron, tanto los ciudadanos mexicanos como los extranjeros con residencia en el país que no hayan actualizado o renovado su documentación podrían enfrentar restricciones para ingresar o salir del territorio mexicano.

Esta medida tiene como objetivo reforzar la seguridad en las fronteras y garantizar que la identidad de cada viajero esté completamente respaldada por los sistemas digitales actuales. No se trata únicamente de la fecha de vencimiento, sino de la transición hacia el nuevo modelo de pasaporte electrónico que ya figura como el estándar oficial.

El país inicia una transformación histórica en su documento de viaje más importante. ChatGPT - creada con IA

¿Quiénes corren el riesgo de ser retenidos?

La restricción no es generalizada, pero afecta de manera directa a un grupo específico de personas. De acuerdo con los lineamientos recientes, los viajeros que se verán imposibilitados para transitar son aquellos que:

Posean un pasaporte con daños visibles o falta de hojas.

o falta de hojas. No hayan realizado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

(biométricos) en las oficinas de la SRE. Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.

Es fundamental entender que las aerolíneas ahora tienen la instrucción de negar el abordaje a quienes no cumplan con estos criterios de seguridad, evitando así multas administrativas de carácter internacional.

Cómo revisar tu pasaporte y evitar contratiempos en el aeropuerto

Para no ser parte de la estadística de pasajeros varados en el aeropuerto, la recomendación oficial consiste en verificar el estado físico y legal del pasaporte con un mínimo de tres meses de anticipación a cualquier viaje. Si su documento fue emitido hace varios años y no presenta el chip electrónico visible en la portada, es oportuno agendar una cita.

El proceso de renovación exige la validación de la CURP certificada y el pago de derechos correspondiente, los cuales varían según la vigencia solicitada (3, 6 o 10 años). Tenga presente que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún denegarán su acceso, obligándole a someterse a una revisión manual que podría resultar en la pérdida de su vuelo.