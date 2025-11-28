El presidente de los EE.UU. Donald Trump anunció que suspenderá de forma permanente la migración desde los “países del Tercer Mundo” para permitir que el sistema migratorio estadounidense se recupere por completo.

El mandatario difundió sus planes a través de una serie de publicaciones en Truth Social, donde delineó una agenda radical de deportaciones masivas y eliminación de beneficios para no ciudadanos.

Los anuncios llegaron un día después de que un ciudadano afgano abriera fuego contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, un episodio que Trump utilizó para justificar el endurecimiento de su política migratoria.

El tiroteo añadió combustible a la represión inmigratoria que caracteriza el segundo mandato del presidente republicano.

Uno por uno, los anuncios de Trump para suspender la migración a Estados Unidos

“Pausaré de forma permanente la migración desde todos los Países del Tercer Mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo”, escribió Trump en Truth Social.

El presidente afirmó que el país necesita un periodo de estabilización de su estructura migratoria para aplicar nuevas medidas de control, aunque no precisó a qué naciones se refiere ni especificó plazos de implementación.

Trump prometió revertir “millones” de admisiones otorgadas durante el gobierno de Joe Biden, sin detallar los mecanismos legales para esta revisión masiva de casos ya aprobados.

Según sus publicaciones, la revisión alcanzará casos aprobados bajo reglas anteriores y comprenderá criterios de utilidad económica y social.

El mandatario también anunció que terminará con todos los beneficios y subsidios federales para quienes no sean ciudadanos estadounidenses.

EFE / EPA / JIM LO SCALZO / POOL

“Retiraré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos”, señaló, al anunciar una política orientada a la expulsión de extranjeros que no cumplan con los parámetros establecidos por su gobierno.

En sus publicaciones, Trump afirmó que “desnaturalizará” a inmigrantes que, según su criterio, socaven la tranquilidad interna y deportará a cualquier extranjero que represente “una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental”.

“Migración inversa” como solución definitiva

El presidente introdujo el concepto de “migración inversa” como solución definitiva al tema migratorio. “Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede curar por completo esta situación”, escribió, en referencia a su enfoque centrado en retornos masivos y reorganización del sistema migratorio.

Trump remarcó que sus objetivos buscan reducir las poblaciones que catalogó como irregulares. “Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una gran reducción de poblaciones ilegales y disruptivas”, afirmó en otro de sus mensajes. El presidente también criticó la política de inmigración actual y atacó a quienes apoyan a los refugiados que viven en el país.

El mensaje publicado por el presidente finalizó con un saludo por el Día de Acción de Gracias dirigido a la ciudadanía estadounidense, combinando la retórica festiva con el anuncio de medidas restrictivas sin precedentes.