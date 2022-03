Guerra Rusia y Ucrania, EN VIVO | Advierten que Kiev podría ser atacado "en las próximas 24 a 96 horas"

Volodimir Zelenski, el presidente de Ucrania , publicó un video en Telegram donde desafía a Vladímir Putin en el día 12 de la invasión de Rusia .



"Me quedo en Kiev. En mi oficina. No me escondo y no le tengo miedo a nadie", dijo. También acusó al régimen de Putin de haber boicoteado la evacuación de civiles como parte de su plan para forzar la rendición del gobierno de Ucrania.

" Hubo un acuerdo sobre los corredores humanitarios. ¿Funcionó? En su lugar hubo tanques rusos, lanzacohetes rusos, minas rusas ", acusó. Y criticó a Rusia por "socavar la ruta acordada para llevar alimentos y medicinas" a la ciudad sitiada de Mariúpol, en el sur de Ucrania, y " destruir los autobuses que se iban a usar para evacuar a los civiles de las zonas de combate ".

"Hoy bombardearon una panadería en Makarov. Destruyeron otra iglesia en la región de Zhytomyr. Destruyen hasta los buses que sacan a la gente. Y le prometió a los ucranianos que "no habrá rastro del enemigo. Vamos a reconstruir nuestras ciudades. ¡Cada ucraniano y ucraniana que sale a expulsar a los ocupantes de su ciudad es un héroe!".