Kiev y varias ciudades ucranianas siguen bajo intenso ataque, mientras el ejército ruso reporta 498 muertes

A casi una semana de la invasión, Rusia endurece su ataque sobre Ucrania, a pesar de que ha encontrado una fuerte resistencia en el país.

Un alto oficial del Pentágono, que habló bajo condición de anonimato, dijo que las tropas rusas -incluyendo un convoy de 67 kilómetros de largo- seguían estancadas en las afueras de Kiev, la capital ucraniana, posiblemente debido problemas logísticos vinculados al desabastecimiento de comida y combustible, aunque los estadounidenses esperaban que se resolviera pronto mientras se reagrupan y reevalúan su estrategia.

Rusia está cerca de tomar la central nuclear más grande de Europa



Guerra Rusia-Ucrania, EN VIVO: noticias día 7 | Rusos tomaron el control de Jersón, en el sur ucraniano



Por otra parte, el oficial evaluó que poco había cambiado en el campo de batalla, excepto el avance de los rusos sobre el sur: las tropas se estarían preparando para un ataque múltiple sobre la ciudad portuaria de Mariúpol (en la costa del Mar de Azov) y la situación en Jersón continuaba "en disputa". El ejército ruso afirmó haber tomado Jersón -de confirmarse, sería la primera ciudad importante que Rusia habría conseguido -, aunque los ucranianos dijeron que siguen combatiendo y que todavía controlan algunas partes.

Járkov -cuyo centro fue bombardeado el martes, incluyendo objetivos civiles como la Plaza de la Libertad- seguía bajo dominio de los ucranianos, a pesar de que los rusos intensificaron sus ataques aéreos. Se estima que 450 misiles de diferentes tipos fueron lanzados por Rusia desde el comienzo de la invasión .

¿Amenaza nuclear?

El ejército ruso también le dijo al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que había logrado control del territorio que rodea la planta nuclear de Zaporiyia, la central más grande de Europa, que concentra seis de los 15 reactores operativos en Ucrania.

Rafael Grossi, director general del OIEA, dijo que el personal de la central seguía sus "labores, en modo de operación normal , de cara a asegurar la seguridad nuclear y monitorizar la radiación. Los niveles de radiación siguen siendo normales".

¿Qué armamento nuclear tiene Rusia?



Además, confirmó que todas las plantas nucleares de Ucrania estaban operando con normalidad. Incuso Chernobyl, donde las fuerzas rusas ya han tomado el control de todas las instalaciones. Las autoridades de Ucrania dicen que mantienen el control de la central y que una unidad militar lista para el combate permanece dentro del perímetro.

Más temprano, el canciller ruso, Sergei Lavrov, advirtió que si una tercera guerra mundial fuera a suceder, sería "destructiva" e implicaría armas nucleares, según citó la agencia rusa Ria. Agregó que Ucrania -que renunció a sus armas nucleares en 1990- "todavía tiene tecnología nuclear soviética" y los medios para entregar tales armas. Lavrov también dijo que Rusia hubiera enfrentado un "peligro real" si Ucrania adquiriera armas nucleares .

La vocera del ministerio, María Zajárova, dijo más tarde a un medio colombiano: "Partimos de la premisa de que este guion apocalíptico no va a realizarse bajo ningún pretexto, en ningunas condiciones".

Por otra parte, el vicecanciller, Alexander Grushko, afirmó que los riesgos de un conflicto involuntario entre Rusia y la OTAN están creciendo con el aumento de los suministros de armas a Ucrania por parte de los miembros de la alianza. "No hay garantía de que no se produzca algún tipo de incidente, no hay garantía de que un incidente no se agrave", dijo Grushko, citado por Interfax.

Crece la cifra de víctimas y refugiados

Mientras tanto, el costo humano de la invasión sigue en aumento: el servicio estatal de emergencias ucraniano dijo que más de 2000 civiles habían muerto desde el comienzo de la invasión, y que las tropas rusas habían atacado infraestructuras de transporte, casas, hospitales, incluso jardines de infantes. Rusia niega los ataques sobre objetivos civiles.

En un video, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo que los rusos tenían "órdenes de borrar nuestra historia, de borrar nuestro país, de borrarnos a todos" .

Por qué es la guerra entre Rusia y Ucrania: qué pasó en 2014



Más de 870.000 personas han huido de Ucrania en la última semana y a este ritmo podría transformarse en la mayor crisis de refugiados en Europa de este siglo, dijo la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Por otra parte, Rusia informó que 498 soldados habían muerto y otros 1597 fueron heridos hasta ahora en la denominada "operación especial militar" en Ucrania. La cifra, que es el primer reporte oficial de víctimas fatales por parte de los rusos, casi quintuplica las muertes en Siria.

La Asamblea General de la ONU aprobó por abrumadora mayoría (141 votos a favor sobre 193 miembros) condenar la invasión rusa y le exigió a Moscú el cese de los combates y la retirada de sus fuerzas militares.

Mañana la delegación rusa y ucraniana se reunirán en Bielorrusia para una segunda ronda de conversaciones.