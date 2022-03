Guerra Rusia-Ucrania, EN VIVO, noticias día 9 | Zelenski acusó a Putin de "terrorismo nuclear" tras el ataque a la planta Zaporizhzhya

La invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin no está saliendo como previó, evaluaron estrategas militares, ya que Rusia se enfrenta a una resistencia armada más fuerte de lo esperado y a duras sanciones occidentales.

Para evaluar cuáles son los próximos escenarios posibles, The Wall Street Journal consultó a estrategas militares. "Cada día que los ucranianos no pierden, ganan políticamente", dijo Michael Clarke, ex director del Royal United Services Institute, un think tank de Londres. "Y el costo político para él (Putin) aumenta cada día", dijo.

