Guerra Rusia-Ucrania, EN VIVO, noticias día 10 | Para Vladímir Putin, las sanciones occidentales equivalen a una declaración de guerra

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó hoy al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de "provocar un conflicto" entre Rusia y la OTAN, al pedir una vez más la declaración de una zona de exclusión aérea sobre el territorio de conflicto y declarar cualquier operación con aviones de combates como un acto de agresión.



El mandatario ucraniano lamentó ayer la decisión "deliberada" de la OTAN de no establecer una zona de exclusión aérea en Ucrania, adoptada por los cancilleres del bloque en una reunión que para Zelenski fue "floja y confusa".



"Si estaba tan molesto porque la OTAN no lo defendió, como lo esperaba, entonces confiaba en solucionar el conflicto involucrando a la OTAN en toda esta historia, y no a través de negociaciones. Resulta que busca provocar un conflicto", dijo Lavrov en declaraciones citadas por la agencia de noticias Sputnik.



"Las declaraciones amargas de Zelenski no generan optimismo", lamentó y acusó al mandatario de hacer un ejercicio de "frenesí militarista", una actitud que, a su entender, "sugiere que necesita negociar la paz con la Federación de Rusia".