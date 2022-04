Guerra Rusia-Ucrania, EN VIVO, Día 42 | Putin dijo que la masacre de Bucha fue una provocación de Kiev

El costo de asegurar la deuda del gobierno de Rusia trepó hasta señalar una posibilidad récord del 99% de incumplimiento dentro del año después de que el Ministerio de Hacienda ruso pagara parte de sus bonos en dólares con rublos.

Los swaps de incumplimiento crediticio (Credit Default Swap o CDS), que aseguran u$s 10 millones en bonos del país por un año se cotizaron en alrededor de u$s 7,3 millones por adelantado y u$s 100.000 anuales este miércoles, según datos de ICE Data Services.

Eso es más de u$s 5 millones por adelantado la semana pasada, muestra los datos. La ICE es la principal cámara de compensación de CDS Europeo.