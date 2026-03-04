La tensión en Oriente Medio alcanzó su punto más crítico tras el paso de una “guerra en las sombras” a un enfrentamiento directo sin precedentes entre Estados Unidos, Israel e Irán. Tras los masivos ataques con misiles balísticos por parte de Irán y la posterior respuesta aérea de Israel sobre instalaciones militares estratégicas en territorio persa, la región se mantiene en alerta máxima. El gabinete de Benjamin Netanyahu advirtió que cualquier nuevo intento de agresión será replicado con una fuerza aún mayor, mientras que desde Teherán, el líder supremo Ali Khamenei sostiene que la respuesta de su país será “aplastante”, lo que deja al mundo a la espera de un inminente tercer capítulo de represalias. Estados Unidos pasó de un rol de mediación diplomática a un apoyo militar operativo explícito para evitar el colapso de la seguridad israelí. El Pentágono no solo ha reforzado su presencia naval en el Mediterráneo y el Mar Rojo, sino que también completó el despliegue del sistema de defensa de gran altitud THAAD en suelo israelí, operado por tropas estadounidenses. Seguí el conflicto minuto a minuto entre Estados Unidos, Israel e Irán en El Cronista.