Francia: la durísima advertencia de Emmanuel Macron contra los antivacunas

El mismo día que Francia registró un récord de infecciones de coronavirus desde que comenzó la pandemia -271.686-, su presidente, Emmanuel Macron, fue contundente respecto a los franceses que se niegan a vacunarse, justo cuando el Parlamento debate el endurecimiento del pase sanitario con multas para quienes lo falsifiquen y hasta 5 años de prisión.

La quinta ola de coronavirus comenzó "como un rayo" en Francia, declaró el gobierno



Macron criticó a los movimientos antivacunas y sus simpatizantes por su "falta de moral" e "irresponsabilidad", acusándolos de intentar "socavar la solidez de una nación", en una entrevista con el diario Le Parisien en una entrevista publicada ayer, a última hora.

"Yo no estoy para cabrear a los franceses (...), bueno a los no vacunados realmente quiero joderlos. Y así vamos a seguir haciéndolo, hasta el final. Ésa es la estrategia ", dijo Macron.

Macrón usó la expresión "emmerder", de "merde" (mierda), que también puede traducirse como "enervar" y es considerada como "muy informal" por el diccionario francés Larousse.



Se refería así a la decisión de limitar "en lo posible" el acceso al ocio de quienes se niegan a vacunarse , en relación al pase sanitario y que el Parlamento analiza restringir.

Concretamente, en 2021 Francia activó un pase sanitario que impide entrar en restaurantes, cafés y otros locales a las personas que no tengan un test de PCR o una prueba de vacunación.

El gobierno quiere que sólo los vacunados tengan acceso al pase sanitario.

Pase sanitario o privacidad: los primeros fallos judiciales encienden la polémica



"No voy a mandar (a los no vacunados) a la cárcel, no voy a vacunar a la fuerza. Así que hay que decirles que, a partir del 15 de enero, ya no podrán ir al restaurante, no podrán tomar un café, ir al teatro, al cine ".

Coronavirus: con 220.000 contagios en un día Francia reduce los días de aislamiento para los vacunados



El comentario del presidente provocó la condena de la oposición, cuando faltan menos de cuatro meses para las próximas elecciones presidenciales. Como claro favorito en las encuestas, Macron aún no dijo oficialmente si se postulará, aunque sus lugartenientes ya están preparando su campaña.

En la entrevista, también dijo que pensó en presentarse a la reelección en abril, pero no anunció explícitamente su intención de presentarse. "Me gustaría hacerlo".

En todo caso, tras el comentario, el Parlamento frenó -por segunda vez- el proyecto de ley que apunta a transformar el actual pase sanitario en ley.

QUÉ CAMBIARÍA EN EL PASE SANITARIO

Esta nueva medida que se venía debatiendo en el Parlamento contempla, además del pase de vacunación, un endurecimiento en los castigos ante casos de documentación falsa relacionada con el estado de vacunación.

En este sentido, falsificar un pase sanitario podría ser multado con hasta 75.000 euros y cinco años de cárcel, indicó France 24.



IHU: después de la variante Ómicron, Francia detectó la cepa mutante Camerún



Anoche mismo, diputados franceses salieron a decir que "joder no puede ser parte del vocabulario presidencial. La ley permite, prohíbe u ordena. Pero no jode", tuiteó el diputado por Los Republicanos Jean-Louis Thiériot.



Su opositora en las elecciones pasadas, la líder de extrema derecha Marine Le Pen, tuiteó que "un presidente no debería decir eso". "Emmanuel Macron es indigno de su cargo".



Los grupos de oposición pidieron suspender el debate parlamentario para que el primer ministro, Jean Castex, explique las declaraciones de Macron. La sesión continuará en las próximas 15 horas tras ser suspendida, apuntó Le Monde.

El Parlamento francés debía votar este martes el nuevo calendario para debatir las 500 enmiendas que todavía quedan por deliberar, por lo que se ha producido, por segunda vez, un retraso para fijar las nuevas fechas.

El proyecto de ley, que se esperaba que fuera aprobado este martes para pasar por el Senado al día siguiente --con la consecuente entrada en vigor el día 15 de enero-- fue suspendido este lunes debido a la negativa de una amplia parte de los diputados, que se han negaron a continuar con la sesión y votaron para suspenderla.