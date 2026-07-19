Brasil, Venezuela y Paraguay impedirán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte.

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay mantienen vigente el control para los viajeros que intenten ingresar o salir con el pasaporte vencido, lo cual puede ocasionar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de las situaciones, las aerolíneas y organismos migratorios exigen la presentación de un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones previstas en acuerdos regionales.

Aviso: qué pasa en Brasil con los pasaportes caducados

Los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados pueden ingresar a Brasil utilizando un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes de turismo en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias y las aerolíneas tienen la facultad de denegar el embarque o el ingreso al territorio brasileño en caso de que el pasajero presente documentación vencida o que no cumpla con los requisitos establecidos para el viaje.

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, conforme a las normas migratorias actuales.

Por su parte, los ciudadanos brasileños que viajen al exterior deben contar con la documentación requerida por el país de destino, por lo que es recomendable verificar la vigencia del pasaporte o del documento de identidad antes de iniciar el viaje.

Documentos necesarios para viajar desde Venezuela

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) determina que los viajeros internacionales deben poseer un pasaporte válido y vigente o un documento habilitado según acuerdos internacionales.

Las autoridades enfatizan igualmente que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

En el caso de que el pasaporte esté vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden prohibir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Venezuela ha llevado a cabo en diversas ocasiones prórrogas relacionadas con la vigencia de los pasaportes, por lo que en ciertos casos se acepta el documento incluso después de su fecha de expiración, bajo condiciones especiales estipuladas por las autoridades migratorias.

Documentación vigente requerida para extranjeros en Paraguay

Paraguay requiere a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

Las autoridades migratorias aconsejan revisar la vigencia de toda la documentación antes de viajar. Esto es importante, dado que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin la necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Asimismo, quienes residan en Paraguay y realicen viajes internacionales deben poseer la documentación migratoria y de identificación relevante conforme a su situación particular.

Qué documentos revisan por lo general las autoridades de migración

Entre los principales controles aparecen:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Documento de identidad válido en los países que lo permiten.

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento.

Permisos migratorios o visas, cuando corresponda.

Requisitos sanitarios o formularios exigidos por algunos destinos.

Previo a la autorización de un viaje internacional, las autoridades migratorias y las aerolíneas habitualmente verifican diversos requisitos vinculados a la documentación personal.

Controles migratorios: verificación de documentación al viajar

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay informan que intensificarán los controles sobre la documentación de viaje para evitar inconvenientes en los aeropuertos y pasos fronterizos.

Se aconseja a los viajeros estar atentos a las novedades sobre la vigencia de los pasaportes y documentos de identidad, ya que la presentación de documentos vencidos puede resultar en rechazados tanto de embarque como de ingreso.

Asimismo, se recomienda a los ciudadanos brasileños y paraguayos verificar los requisitos específicos de documentación al viajar al exterior, mientras que los venezolanos deben asegurarse de contar con pasaportes válidos o documentos habilitados según acuerdos internacionales para facilitar su tránsito. Las autoridades enfatizan la importancia de estar informados sobre estos lineamientos antes de realizar cualquier viaje.