Denuncia contra Alberto Fernández: ¿Qué dijeron los medios internacionales?

La denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género tomó la agenda de los medios internacionales quienes se hicieron eco de la investigación judicial.

Este viernes el exmandatario fue notificado formalmente por una comisión de la Policía Federal en su departamento de Puerto Madero de la prohibición de salir del país y la restricción de acercamiento que recaen sobre su persona libradas por el juez federal Julián Ercolini.

"La denuncia por violencia de género contra Fernández dinamita al peronismo y da oxígeno a Milei" , tituló el portal español El País, al tiempo que acentuó en cómo el kirchnerismo se solidarizó con la exprimera dama.

"El kirchnerismo se solidariza con la exprimera dama Fabiola Yáñez, mientras el Gobierno usa el escándalo para arremeter contra las políticas feministas" , consideró el sitio.

La Tercera de Chile replicó las imágenes de Yañez con golpes filtradas en las últimas horas del jueves. Además, un fragmento de los chats donde se presume el accionar posterior al episodio.

"En otro registro, la exprimera dama le reprocha a Fernández su violenta actitud, a lo cual adjunta imágenes de las visibles lesiones de su cuerpo. 'Cuando me samarreaste (sic) de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste', le enrostra la mujer al exmandatario" , citó el artículo.

Folha de São Paulo abordó la denuncia contra Fernández desde su sección Mundo, con especial énfasis en las declaraciones esbozadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni.