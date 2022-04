¿Cuánto cobran los presidentes en América Latina?

Hay casi 7000 dólares de diferencia entre el sueldo presidencial más bajo y el más alto en América Latina. Y esas remuneraciones no son proporcionales a las economías que lideran sus respectivos presidentes: Brasil, México y Argentina no son los que mejores ingresos deparan a sus jefes de Estado.



El primer puesto -por sueldo más alto- está entre el uruguayo Luis Lacalle Pou y el guatemalteco Alejandro Giammattei. Y el más bajo, está entre el argentino Alberto Fernández y el peruano Pedro Castillo.

Casos aparte son los del ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader. que declaran donar sus sueldos.



El ecuatoriano Guillermo Lasso dona su sueldo presidencial

Imagen de Alberto Fernández: cómo está en comparación a otros presidentes latinoamericanos



Alberto Fernández, cada vez menos influyente: bajó al séptimo lugar y quedó debajo de Javier Milei



Éstas son algunas de las conclusiones que se pueden extraer del informe de BloombergLínea que relevó, país por país, la remuneración que perciben los mandatarios de la región. Para hacer la comparación, recurrió a la conversión al dólar del día 19/04/22.

URUGUAY: LUIS LACALLE POU

Actualmente, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou percibe un ingreso bruto de 864.739,08 pesos uruguayos ( u$s 20.956,95) , pero al aplicarse los descuentos su neto es de 449.633,90 pesos uruguayos (u$s 10.896,87), según reportó Presidencia de la Nacion del Uruguay. La cifra implica que el salario bruto de Lacalle Pou es el más alto para un presidente de la región latinoamericana.

El uruguayo Luis Lacalle Pou percibe un sueldo neto equivalente a u$s 10.896,87

GUATEMALA: ALEJANDRO GIAMMATTEI

En marzo de 2020, que es el último registro actualizado al que accedió BloombergLínea, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei ganaba 33.588 quetzales (u$s 4388,23) de salario básico , u$s 163,31 en concepto de bono monetario SAAS y u&s 15.024,61 de gastos de representación.



Es decir el salario bruto del presidente guatemalteco es de u$s 19.576,15 . El inconveniente para determinar el sueldo más alto de la región es que no aparece públicamente detallado su haber neto.

El presidente guatemalteco Giammattei percibe un sueldo bruto de u$s 19.576,15 - EuropaPress

CHILE: GABRIEL BORIC

Aún no hay registro del sueldo del flamante presidente chileno Gabriel Boric pero se toma de referencia el que cobró su antecesor Sebastián Piñera en febrero de 2022, era de 8.748.872 pesos bruto (u$s 10.673,62 ).

En términos netos y considerando que se mantenga la remuneración de Piñera, Boric cobra 6.887.985 pesos chilenos, u$s 8403,34. y podrá ser chequeada en el Portal de Transparencia de la Presidencia de la República.

El chileno Gabriel Boric asumió el 11 de marzo y aún no se publicó su primer sueldo

COLOMBIA: IVÁN DUQUE

El presidente colombiano Iván Duque percibe un salario bruto de 37.911.313 pesos colombianos ( u$s 10.170,33) . En números netos, al mandatario le quedan u$s 7504,83. BloombergLínea accedió a la remuneración de Duque, que fue brindada por el equipor de RRHH de Presidencia de la Nación.

El colombiano Iván Duque percibe un sueldo neto equivalente a u$s 7504,83

MÉXICO: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

En el caso del sueldo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, hay una divergencia entre dos registros. según la Nómina Transparente, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, el mandatario de la segunda economía más importante de Latinoamérica recibe como sueldo bruto 166.532 pesos mexicanos, u$s 8317,27. En términos de salario neto se traduce en u$s 5780,47.

El mexicano Andrés Manuel López Obrador

Lo curioso es que en el caso de México es que existe un segundo valor y es el aportado por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, que señala que AMLO cobra u$s 8106,46 bruto , y u$s 5599,82 neto.

COSTA RICA: CARLOS ALVARADO

El presidente saliente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, percibe una remuneración bruta de 4.793.123 colones, es decir, u$s 7359,42 . En términos líquidos el mandatario costarricense, que termina su mandato el 8 de mayo , le quedan u$s 5488,50, según indicó la Dirección General de Casa Presidencial.

PANAMÁ: LAURENTINO CORTIZO

El presidente panameño Laurentino Cortizo gana u$s 7000 brutos por su labor: u$s 4000 son por su tarea como mandatario y u$s 3000, son gastos de representación, según informa la propia presidencia panameña.

El panameño Laurentino Cortizo cobra un sueldo bruto equivalente a u$s 7000 - EuropaPress

BRASIL: JAIR BOLSONARO

El presidente de la principal economía latinoamericana, Jair Bolsonaro, recibe un salario bruto de 30.934,70 reales o u$s 6629,10 . En términos líquidos percibe u$s 5025,91, según el Portal de Transparencia de la presidencia de la república.

En todo caso, su remuneración medida en dólares se vio favorecida en los últimos meses por el fuerte rally de apreciación que viene atravesando el real. Pero Bolsonaro, a diferencia de otros presidentes, tiene otro ingreso más: su remuneración por haber sido militar, que le aporta u$s 2426,86 en bruto y u$s 1838,80 en líquido, por lo que en total, cobra u$s 6428,80 .

El sueldo neto del brasileño Jair Bolsonaro equivale a u$s 5025,91

ARGENTINA: ALBERTO FERNÁNDEZ

Pese a comandar la tercera economía de la región, el sueldo neto del presidente argentino, Alberto Fernández, se ubica por debajo del promedio de sus colegas. Recibe una remuneración bruta de 673.239,96 pesos argentinos ( u$s 5650,56 ), que se reduce a 434.704,43 pesos (u$s 3648,511) en términos netos, una vez realizados los descuentos, según informaron desde Presidencia de la Nación.

No obstante, BloombergLínea hizo dos consideraciones: por un lado, que la moneda argentina devalúa nominalmente todos los días , por un régimen cambiario que así lo dispone, para evitar una apreciación real.

El presidente argentino gana el equivalente a u$s 3648,511 en términos netos

Por otra parte, en Argentina hay gran preponderancia de las cotizaciones alternativas del dólar, ya que existe un férreo control de divisas. Si el salario del presidente se calcula mediante la cotización que surge al comprar un bono en pesos y venderlo en dólares (dólar MEP), el bruto es de u$s 3495,72 y el neto de u$s 2237, 74.

HONDURAS: Xiomara Castro

En el caso de Honduras, el pasado 24 de febrero la ministra de Finanzas Rixi Moncada informó a los medios de comunicación que la presidenta Xiomara Castro percibía un salario bruto de 137.600 lempiras, es decir, u$s 5609,54. En términos netos, u$s 3914,72.

La presidenta hondureña percibe un sueldo neto equivalente a u$s 3914,72

paraguay: MARIO abdo benítez

El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez percibe un salario bruto de 37.908.800 guaraníes ( u$s 5532,42 ). El sueldo se divide en 4.123.392 guaraníes en concepto de gastos de representacion y 33.000.000 guaraníes de sueldo básico. La información publicada no permite desagregar salario neto, según los datos de Acceso a la Información Pública de Paraguay.

EL SALVADOR: NAYIB BUKELE

El presidente salvadoreño Nayib Bukele percibe una remuneración bruta de u$s 5181,72 pero tampoco se pudo determinar cuánto le ingresa en términos netos. En todo caso, sus ingresos pueden verificarse en el portal de Transparencia de la Presidencia de la República.

PERÚ: PEDRO CASTILLO

El presidente peruano Pedro Castillo cuando asumió, aseguró que se bajaría el sueldo para cobrar lo mismo que un docente, su profesión . Aún no hay constancia de que lo haya concretado. De todas formas, su sueldo en dólares es el más bajo de todos los obtenidos oficialmente por BloombergLínea.

Desde el despacho presidencial confirmaron que Castillo gana 16.000 soles brutos (u$s 4285,94) y luego de las deducciones, su ingreso neto se ubica en u$s 3150,39.

bolivia: luis arce

Antes del mandato del presidente boliviano Luis Arce, el exmandatario Evo Morales en 2018 decía ser el presidente con menor sueldo de la región. Entonces, el sueldo bruto presidencial era de 24.251 bolivianos (algo más de u$s 3535 ).

BloombergLínea consultó a Presidsencia de Bolivia que respondió que el artículo 2 del decreto 3545 dice que "se establece la escala salarial para las máximas autoridades del órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, con un haber básico de a) presidente del estado plurinacional Bs 24.251, b) Vicepresidente del Estado Bs 22.904".

nicaragua: Daniel Ortega

El gobierno nicaragüense no respondió a los requerimientos periodísticos en relación al salario presidencial. No obstante una reciente investigación del diario Confidencial indica que el presidente Daniel Ortega ganaba unos u$s 4200 en 2018.

Venezuela y Cuba

Los respectivos gobiernos no aportaron información acerca de los ingresos de los mandatarios Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel.

Los presidentes de Cuba y Venezuela - Xinhua

FILÁNTROPOS: REP.DOMINICANA Y ECUADOR

Hay dos casos de mandatarios que aseguran donar su retribución por ocupar las máximas magistraturas de sus respectivos países. Por un lado está el caso de Luis Abinader, presidente de República Dominicana.

Un artículo del Diario Libre, publicado en octubre de 2021, detalla: "Según los datos oficiales, Abinader ‘regaló' sus primeras cuatro mensualidades del 2020 (asumió en agosto de ese año) y los nueve del 2021". Estos valores permiten inferir que el salario neto actual del mandatario se encuentra en 368.223,80 dominicanos, algo así como u$s 6697,57.



El presidente dominicano Luis Adinader - Xinhua

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso también cede su remuneración con fines benéficos: el pasado 24 de febrero mediante la firma de una escritura pública, donó su sueldo neto acumulado de los primeros seis meses al frente del gobierno: u$s 36.352,26.