Conflicto Rusia-Ucrania: qué impacto que podrían tener las sanciones económicas para los bancos europeos

Mientras aumenta la tensión geopolítica en la región por la crisis entre la OTAN, Ucrania y Rusia, Europa está aconsejando a sus bancos que se mantengan en alerta ante la posibilidad de nuevos hackeos. Hace unas semanas, el Banco Central Europeo (BCE) le recomendó a los bancos que mantengan alta su ciberdefensa.

En Alemania, los ejecutivos están cada vez más preocupados ante eventuales hackeos, según el principal regulador del país. "Hablando con proveedores de servicios financieros, una de sus preocupaciones es 'bueno, si la geopolítica se vuelve muy inestable, ¿qué va a pasar en términos de una guerra cibernética?'", dijo Mark Branson, jefe de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin, por sus siglas en alemán).

"Es una pregunta que no nos hacíamos hace un par de décadas. Pero está absolutamente en el centro de nuestras mentes en este momento", agregó Bronson, que también ocupa un lugar en el Consejo de Supervisión del BCE.

En enero pasado, hackers lograron filtrarse en más de 20 webs gubernamentales ucranianas . Los rusos ha rechazado cualquier conexión con el ataque, aunque Ucrania los culpa directamente. Estados Unidos también ha acusado a Rusia de intervenir en sus elecciones presidenciales de 2016 y 2020.

El BCE también le ha estado preguntando a los prestamistas sobre sus exposiciones financieras más amplias, según le dijo a Bloomberg una fuente familiarizada con el asunto. Las entidades rusas le deben cerca de u$s 60.000 millones a los bancos de la Unión Europea (UE) , que están casi cuatro veces más expuestos que los bancos estadounidenses, según el Banco de Pagos Internacionales (BPI). En caso de que el escenario empeore esas grandes cantidades depositadas en bancos de la UE por entidades rusas podrían ser congeladas.

Los bancos de Italia, Francia y Austria son los prestamistas internacionales más expuestos a Rusia. Los bancos italianos y franceses tenían, cada uno, créditos pendientes por unos u$s 25.000 millones en el tercer trimestre de 2021, según cifras del BPI. Los bancos austríacos tenían u$s 17.500 millones. En comparación, la exposición de los bancos de Estados Unidos -más protegidos por el historial de sanciones económicas previas- era de u$s 14.700 millones.

Entre las opciones que Estados Unidos y Europa están barajando, se evalúan sanciones contra individuos (principalmente oligarcas y ejecutivos de empresas estatales, ligados al círculo íntimo de Vladimir Putin), bancos rusos y la deuda soberana.

Pero también se ha hablado de que podrían excluir a Rusia de la red de pagos SWIFT -que utilizan unas 11.000 instituciones de 200 países-, lo que podría dejarla prácticamente aislada del sistema financiero internacional. Irán ya fue desvinculado de la red en 2012.

Eso es precisamente uno de los mayores temores de los bancos europeos en este momento . Un banquero le dijo a Reuters que sería como una "bomba atómica" para el sector, ya que impediría el pago de las deudas .

Según un estudio de JPMorgan, los bancos europeos con filiales en Rusia son los que tienen más riesgo de sufrir secuelas. Entre los más expuestos se encuentran UniCredit (Italia), Raiffeisen Bank International (Austria), Societe Generale (Francia) e ING (Países Bajos).

RBI le dijo a Reuters que su exposición era manejable, pero adelantó que ya está haciendo planes de contingencia en caso de eventuales sanciones. ING dijo que estaba bien preparado, mientras que Societe Generale dijo que seguía de cerca la evolución de la situación y que confiaba en su negocio en Rusia. Por otra parte, el banco italiano UniCredit frenó una potencial adquisición en Rusia, informó Reuters.