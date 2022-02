Putin mantiene el diálogo con EE.UU. y Europa y anuncia un repliegue de fuerzas, aunque la OTAN no ve señales de desescalada

El líder ruso, Vladimir Putin, dijo que su país está dispuesto a mantener un "diálogo" con Occidente sobre cuestiones fundamentales de seguridad, pero que las futuras negociaciones dependerán de la "situación real sobre el terreno", que según él es imprevisible y "no depende sólo de nosotros".

Las declaraciones de Putin fueron hechas tras una reunión de tres horas con el canciller alemán, Olaf Sholz. Al igual que en la reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, Putin y Scholz estuvieron sentados en extremos opuestos de una larga mesa, lo que, según el Kremlin, fue una medida de distanciamiento social después de que Scholz optara por no someterse a un test covid administrado por Rusia.

Putin dijo que estaba dispuesto a mantener negociaciones sobre las fuerzas de misiles nucleares intermedias y las medidas de confianza con Occidente si Estados Unidos y la OTAN se comprometían a discutir las demandas de seguridad de Rusia: que la alianza militar se comprometa a no admitir a Ucrania y a no seguir expandiéndose hacia el este.

Conflicto Rusia-Ucrania: Putin da señales de una salida diplomática



"Nos dicen que no admitirán [a Ucrania] mañana, sólo cuando lo tengan preparado", dijo Putin, que mañana se reunirá con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. "Pero eso podría ser demasiado tarde para nosotros. Así que queremos resolver esta cuestión ahora mismo, en el futuro inmediato, como parte de un proceso de negociación pacífica", agregó.

El lunes, durante su visita a Kiev, Scholz había dicho sobre la integración de Ucrania a la OTAN: "Es un poco extraño ver cómo el gobierno ruso plantea como un gran problema político algo que prácticamente no está en la agenda".

Poco antes de la reunión, Rusia anunció que había empezado a replegar algunas de sus tropas en el sur y el oeste del país, en lo que sería otra señal de desescalada en el conflicto con Ucrania.

"Los destacamentos de los distritos militares sur y oeste que cumplieron sus misiones se preparan este martes [15 de febrero] para volver a sus bases en trenes y vehículos portatropa", dijo el vocero del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, citado por Sputnik.

Se tratan de las tropas asignadas a la primera etapa de 'Resolución Aliada', los ejercicios militares conjuntos que está realizando Rusia en Bielorrusia. La segunda parte finaliza el 20 de febrero. El próximo domingo también concluirán los ejercicios navales que Rusia está haciendo en el Mar Negro.

Según la OTAN, alrededor de 30.000 tropas rusas habían sido movilizadas a Bielorrusia (que linda al sur con Ucrania) para los ejercicios.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que las acusaciones de Estados Unidos sobre una invasión a Ucrania eran una "campaña informativa sin precedentes para azuzar la tensión en Europa" y una "histeria fingida que no se basa en nada". Peskov dijo que Rusia tenía derecho a realizar ejercicios militares "en todo su territorio" y que el gobierno siempre dijo que las tropas volverían a sus bases una vez concluidos. Por otra parte, dijo que los ejercicios formaban parte de despliegues regulares y que continuarán en el futuro.

Conflicto Rusia - Ucrania: ¿Macron se negó a hacerse un test Covid por miedo a que Putin le robe el ADN?



Más allá de las declaraciones de los funcionarios rusos -y de los videos que se difundieron mostrando el repliegue-, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que todavía no habían visto "ningún signo de una presencia militar reducida en la frontera con Ucrania" y agregó: "lo que necesitamos ver es una significativa y duradera retirada de las fuerzas, tropas y, no menos importante, del equipo pesado". Más allá de eso, Stoltenberg dijo que había motivos para un "optimismo cauto", con las señales enviadas por el Kremlin de que quiere continuar con la vía diplomática.

Un funcionario de defensa de los Estados Unidos le dijo al Financial Times solamente que los analistas estaban revisando la información. Ayer, el Departamento de Estado norteamericano anunció el trasladado de sus operaciones diplomáticas desde la embajada en Kiev, a la capital ucraniana, a Lviv, para garantizar "la seguridad del personal".

El repliegue fue interpretado como otra señal de desescalada, luego de la conferencia televisada de Vladimir Putin con sus ministros de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y de Defensa, Sergei Shoigu, en la que Lavrov instaba a Putin a continuar las negociones diplomáticas con Occidente. No obstante, Estados Unidos sigue escéptico: "Hemos tomado nota de sus comentarios. De lo que no hemos tomado nota es de ningún indicio de desescalada. No hemos visto ninguna señal tangible, ninguna señal real de desescalada", dijo el lunes Ned Price, vocero del Departamento de Estado.

Europa al borde de la guerra: Rusia inició ejercicios militares en Bielorrusia, cerca de la frontera con Ucrania



"Sigue sin estar claro para nosotros si Rusia está interesada en seguir una vía diplomática frente al uso de la fuerza", agregó Price.

Por su parte, el canciller ucraniano, Dmitro Kuleba, dijo tras el anuncio del repliegue parcial: "desde la Federación Rusa se hacen constantemente diferentes declaraciones, así que ya tenemos una regla: veremos, luego creeremos".

Los ucranianos tienen motivos para estar en alerta. Mientras el gobierno ruso envía señales de desescalada, la Cámara Baja del Parlamento, la Duma, instó a Putin a que reconozca la independencia de dos zonas separatistas en Ucrania: Donbás (República Popular de Donetsk o RPD) y Lugansk. (República Popular de Lugansk o RPL).

Según los autores de la iniciativa, el reconocimiento de la RPD y la RPL contribuirá a "garantizar la seguridad y la protección de sus pueblos frente a las amenazas externas y la política de genocidio" por parte de Kiev, y "dará inicio al proceso de reconocimiento internacional de ambos Estados", citó Sputinik.

Ubicada al este de Ucrania, la región de Donbás ha sido uno de los principales focos de tensión con Rusia desde 2014.