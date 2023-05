Caso Madeleine McCann: difundieron la última carta del principal sospechoso de su desaparición

El caso Madeleine McCann mantiene al mundo en vilo. En la última semana lanzaron el operativo de búsqueda más grande de la década en la zona de embalse de Arade, Portugal, donde acampaba el principal sospechoso, Christian Brueckner.

Brueckner es un delincuente sexual y hoy está preso. La policía alemana lo señala como el principal sospechoso de la desaparición de la niña en 2007.

En ese entonces Madeleine tenía tres años y se encontraba junto con sus hermanos mellizos en la habitación del departamento de un centro turístico de Praia da Luz mientras sus padres cenaban con amigos.

La nueva búsqueda de Madeleine McCann

En la zona de Praia da Luz, el sospechoso realizó algunos de sus delitos, y hoy está en una cárcel alemana por un abuso que cometió en Portugal dos años antes de la desaparición de la niña.

Pese a que fue señalado por el presunto asesinato de la niña, no fue acusado formalmente. Medios extranjeros publicaron en los últimos días una de las cartas en las que el presidiario negaba haber estado en Praia da Luz en mayo de 2007 .

En la carta que publicó el Daily Mail, Bruekner asegura que la justicia alemana lo "acosa" por el caso de la niña.

"No te podés imaginar cómo es cuando todo el mundo cree que sos un asesino de niños, y no lo sos. Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de Maddie porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio", escribió según consignó el medio.

Y subrayó que "los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados, y contienen mucho material que confirma mi inocencia".

"La tortura por la que estoy pasando es la mejor evidencia que puedo tener. Si alguien me hubiera dicho cosas así antes, habría dicho 'No, no te creo'. Esto es Alemania y no Pakistán. No puedo decir el tratamiento real que recibo porque no tengo las palabras adecuadas para describirlo. Por supuesto, todo esto sucede por orden de la BKA (policía criminal alemana)", detalló.

El documento finaliza con una queja del presidiario y reafirma que lo están usando como "chivo expiatorio", pero cree que el tiempo confirmará que es inocente.