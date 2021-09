Trump le declaró su "amor" a Bolsonaro

Tras una tensa e intensa semana en Brasil que comenzó con una masiva marcha a favor del presidente, Jair Bolsonaro, y cerró con manifestaciones de grupos conservadores que ahora se oponen a su gestión , quien salió a respaldarlo fue el expresidente estadounidense Donald Trump, al decir que admira su "duro trabajo para ayudar a la gente".

Bloomberg

"Tengo que decirte que amo al presidente de Brasil. Él y su hijo (Eduardo Bolsonaro) son grandes personas. Trabaja duro para ayudar a su gente. Espero que esté bien", dijo Trump en un evento deportivo en el estado norteamericano de Florida, difundido ayer en la nueva red social Gettr.

FT: son parecidos, pero Bolsonaro es mucho más peligroso que Donald Trump



Minutos después, el hijo mayor del mandatario y diputado federal Eduardo Bolsonaro difundía ese video de Trump en sus redes sociales, expresando "gracias por sus palabras, presidente Trump. Nosotros también los consideramos a ti y a tu familia grandes patriotas. Hasta pronto".

%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8 Obrigado pelas palavras, Presidente Trump. Nós também consideramos o senhor e sua família grandes patriotas. Até breve %uD83D%uDC4D@DonaldJTrumpJr @IvankaTrump pic.twitter.com/kWaC4PaLsy — Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) September 12, 2021

Las declaraciones de Trump habían trascendido a través de su exasesor y portavo z Stephen Miller en Gettr, la red social que creó hace dos meses tras la expulsión de Trump de otras redes sociales como Twitter o Facebook después de los incidentes del 6 de enero en el Capitolio estadounidense.



Trump demanda a Facebook, YouTube y Twitter por "censura"



A comienzos de agosto, Flavio Bolsonaro visitó a Trump en Nueva York y a modo de halago afirmó que "no se pliega ante lo políticamente incorrecto" y dijo que es una persona con una "reputación y moral intachables".

%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8Estou do lado dos que não se curvam ao politicamente correto, trabalho na luta contra regimes autoritários evitando assim novas guerras. Estou do lado de homens de reputação ilibada e autoridade moral para andar de cabeça erguida nas ruas a qualquer tempo,...



(continua%uD83D%uDC47) pic.twitter.com/7SvdCO02Qt — Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) August 9, 2021

"Estoy al lado de los que no se doblegan ante la corrección política, trabajo en la lucha contra los regímenes autoritarios evitando así nuevas guerras. Estoy del lado de los hombres de reputación y autoridad moral intachables para poder andar con la cabeza por las calles en cualquier momento", tuiteó Eduardo Bolsonaro en la visita familiar a Trump hace un mes.

MARCHAS ANTI-BOLSONARO

Este fin de semana, organizaciones conservadoras de Brasil le expresaron su rechazo al presidente Bolsonaro y convocaron a marchas en varias ciudades para protestar contra su gobierno.

¿La elite brasileña se enfrenta a Bolsonaro?



Entre estos grupos se encuentran el Movimiento Brasil Libre (MBL) y Vem Pra Rua (VPR), sin la participación del opositor Partido de los Trabajadores (PT), ni tampoco de los principales sindicatos ni movimientos de izquierda.

La reacción de Bolsonaro fue sintética: dijo que la mayoría de la población, que estaría a favor del gobierno, es "buena", y los que están en contra, "dignos de lástima".

Y también volvió a advertir sobre el supuesto peligro de que Brasil siga el camino de países como Venezuela y Argentina si la izquierda gana las elecciones.

El martes pasado, Bolsonaro había congregado manifestaciones masivas a favor suyo en el Día de la Independencia, y hubo progresivos bloqueos de carreteras hechos por camioneros afines al presidente , al punto que él tuvo que intervenir para que concluyeran.



Tensión en Brasil: Bolsonaro se da un baño de masas contra el poder judicial



El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva comparó entonces a Bolsonaro con Adolf Hitler y Benito Mussolini, y explicó que el país vive actualmente una tensa situación política que va más allá de izquierda contra derecha, "es una disputa entre fascistas y democracia".



Brasil: Lula es el favorito para las elecciones presidenciales de 2022



"Bolsonaro no es de derechas. Tienes que analizarlo más como Hitler y Mussolini que como un tipo de derechas ", afirmó Lula. "El no piensa. No construye un pensamiento, solo crea bobadas (...). No tiene tres minutos de argumento serio, su vida es una 'fake news'", dijo Lula a UOL.