Biden reafirmó su candidatura: "Los aliados europeos dicen que tengo que vencer a Trump"

A pesar de los rumores, el presidente de Estados Unidos Joe Biden reafirmó su candidatura en la carrera presidencial este jueves, dejando de lado las crecientes demandas de varios funcionarios y aliados demócratas para que dé un paso al costado.

"Creo que soy la persona más calificada para postularme a la presidencia. Lo vencí una vez y lo venceré de nuevo", afirmó el líder demócrata refiriéndose a su rival, Donald Trump . El presidente Biden enfatizó que aún queda mucho camino por recorrer en esta campaña: "Simplemente seguiré adelante" , declaró.

Joe Biden en el debate presidencial

Este anuncio llega en un momento de creciente presión dentro de su propio partido. Quince miembros demócratas del Congreso, incluyendo al senador Peter Welch de Vermont, le solicitaron públicamente a Biden reconsiderar su candidatura.

No obstante, el mandatario se mostró decidido a seguir en la contienda electoral, subrayando su confianza en su capacidad para vencer a Trump una vez más.

Biden elogió a Kalama Karris: "Está calificada para ser presidenta"

En medio de especulaciones sobre la baja de su candidatura, el candidato del Partido Demócrata halagó a la vicepresidenta Kamala Harris mostrando su confianza en su capacidad para ocupar el cargo presidencial.

El presidente destacó la gestión de Harris en relación con los derechos reproductivos de las mujeres tras la decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs, así como su capacidad para abordar otros grandes temas.

"La forma en que ha manejado el tema de la libertad de los cuerpos de las mujeres, el control sobre sus cuerpos. En segundo lugar, su capacidad para manejar casi cualquier asunto. Fue una fiscal increíble. En el Senado, fue una persona de primera categoría, realmente buena", afirmó Biden sobre su compañera de fórmula.

Biden confundió a la vicepresidenta Kamala Harris con el expresidente y rival de campaña Trump durante la respuesta en la conferencia de prensa.

"No habría elegido a la Vicepresidenta Trump para ser vicepresidenta si no pensara que está calificada para ser presidenta. Desde el principio, no dejé lugar a dudas al respecto. Ella está calificada para ser presidenta, por eso la elegí" (sic), mencionó.

Conferencia de la OTAN: Biden cometió un nuevo error verbal

Biden se confundió, en el marco de reuniones de la OTAN, al llamar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, como a su par ruso, Vladimir Putin .

Este error ocurrió mientras Zelenski visitaba la capital estadounidense y participaba en actividades junto a Biden. Acompañado en el escenario por 32 aliados y líderes extranjeros para anunciar su apoyo al "Pacto de Ucrania", invitó a Zelensky a hablar cuando cometió el error verbal.

"Quiero pasar al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación; por favor, denle la bienvenida al presidente Putin" (sic), dijo el presidente.

Este desliz se suma a una serie de metidas de pata de un presidente que intenta proyectar fuerza y lucidez tras el debate con Donald Trump hace dos semanas.