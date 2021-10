Armas nucleares en Estados Unidos: cuál es el arsenal que tiene hoy

Finalmente y por primera vez en cuatro años, el gobierno de Estados Unidos decidió revelar cuántas armas nucleares conforman su arsenal.

Según el informe oficial, son 3750 ojivas nucleares: la cifra incluye tanto ojivas "activas" como "inactivas" hasta septiembre de 2020, señaló el informe del Departamento de Estado norteamericano.

¿Y por qué es la primera vez desde septiembre de 2017 que EE.UU. revela estos datos? Porque fue cuando el entonces presidente Donald Trump prohibió difundirlos, cuando escalaba su ofensiva verbal en redes sociales contra Kim Jong Un y poco antes de amenazar al régimen norcoreano con apretar el temido botón nuclear rojo.

Donald Trump a Kim Jong Un: "Mi botón nuclear es más grande"

Al difundir el reporte esta semana, el Departamento de Estado aclaró que el número revelado representa una reducción de un 88 % , en comparación con las 31.255 ojivas nucleares que la nación poseía en 1967 , en los momentos álgidos de la Guerra Fría.

También siguiendo este reporte, EE.UU. tiene 72 ojivas nucleares menos que en 2017 y 55 menos que en 2019.

"El crecimiento de la transparencia de los arsenales nucleares de los Estados es importante para los esfuerzos de no proliferación y desarme, incluidos los compromisos en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear y esfuerzos para abordar todos los tipos de armas nucleares, incluidas las desplegadas y no desplegadas, las estratégicas y no estratégicas", indica el texto norteamericano.

OTRAS FUENTES

Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz (Sipri) de Estocolmo, en enero de 2021 Estados Unidos tenía 5550 ojivas nucleares (1800 desplegadas y 3750 almacenadas o retiradas).

El gasto militar global subió de nuevo y llegó a 2,1% del PBI mundial

También según reveló Sipri en junio pasado, los 9 Estados con armas nucleares -EE.UU., Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte- poseían en conjunto 13.080 armas nucleares a principios de 2021 , poco menos que las 13.400 que el SIPRI calculó que poseían esos Estados a principios de 2020.

Por lo pronto, según Sipri, este año Rusia dispone de 6255 (1625 desplegadas y 4630 almacenadas o retiradas), China de 350, el Reino Unido cuenta con 225 ojivas (120 desplegadas y 105 almacenadas o retiradas) y Francia con 290 (280 desplegadas y 10 almacenadas o retiradas). India tiene 156; Pakistán, 165; Israel 90 y Corea del Norte, entre 40 y 50 ojivas nucleares.