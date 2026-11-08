Los integrantes de la Guardia Suiza se distinguen por sus tradicionales uniformes de inspiración renacentista.

La imagen puede llamar la atención tanto como la figura del propio pontífice: hombres vestidos con uniformes de colores rojo, azul y amarillo, apostados cerca del papa León XIV durante sus desplazamientos. Son integrantes de la Guardia Suiza Pontificia, la fuerza encargada de la protección del Papa y una de las instituciones más antiguas que continúan en actividad.

Durante el viaje de León XIV por Latinoamérica, y especialmente durante su paso por Argentina, estos soldados forman parte del dispositivo que acompaña y protege al pontífice en sus distintos traslados y actividades. Detrás de sus llamativos uniformes hay una fuerza militar con entrenamiento específico y estrictos requisitos de ingreso.

Quiénes son los hombres que protegen al Papa

La Guardia Suiza Pontificia fue creada el 22 de enero de 1506, cuando el papa Julio II decidió incorporar soldados provenientes de Suiza debido a la reputación que tenían como combatientes disciplinados y leales. Desde entonces, la institución permanece al servicio del papado y del Vaticano.

Aunque muchas veces se los observa en ceremonias, audiencias y actos protocolares, los guardias cumplen funciones de seguridad concretas. Entre ellas se encuentran la protección directa del Papa, la vigilancia de instalaciones del Vaticano, el control de accesos y la custodia durante acontecimientos religiosos y visitas oficiales.

Los guardias cumplen tareas de protección y seguridad junto al pontífice durante sus actividades oficiales. Foto: Vatican News.

Durante los viajes internacionales del pontífice, su presencia se integra además con los dispositivos de seguridad desplegados por los países que reciben al Papa. En el caso de la visita de León XIV a Argentina, la protección del pontífice combina el trabajo de las fuerzas locales con el personal de seguridad propio del Vaticano.

El uniforme que todos reconocen

Uno de los elementos más distintivos de la Guardia Suiza es su uniforme. Los colores rojo, azul y amarillo y el diseño inspirado en la indumentaria renacentista hacen que sus integrantes sean fácilmente reconocibles en las apariciones públicas del Papa.

A pesar de su apariencia ceremonial, los guardias reciben entrenamiento militar moderno y cuentan con equipamiento y sistemas de comunicación destinados a sus tareas de seguridad. La institución combina así una tradición que tiene más de cinco siglos con procedimientos contemporáneos de protección.

Los integrantes de la Guardia Suiza se distinguen por sus tradicionales uniformes de inspiración renacentista. Foto: Vatican News.

El diseño del uniforme suele atribuirse de manera popular a Miguel Ángel, aunque esa versión no es correcta. La vestimenta actual fue desarrollada posteriormente, en el siglo XIX, bajo el comando de Jules Repond.

Los requisitos para formar parte de la Guardia Suiza

Ingresar a la Guardia Suiza no es sencillo. Los candidatos deben cumplir una serie de condiciones relacionadas con su nacionalidad, edad, formación militar y vida personal.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser varón, soltero y ciudadano suizo.

Tener entre 19 y 30 años.

Medir al menos 1,74 metros.

Ser católico practicante.

Haber completado la instrucción básica del Ejército Suizo.

No contar con antecedentes penales.

Tener estudios secundarios completos o una formación profesional equivalente.

El ingreso está reservado a hombres solteros, aunque después de cinco años de servicio pueden casarse si cuentan con la autorización correspondiente y cumplen las condiciones establecidas por la institución.

La selección busca garantizar que quienes integren la fuerza tengan tanto la preparación necesaria para las tareas de seguridad como las condiciones personales y religiosas requeridas para servir directamente al Papa.

Una fuerza con 500 años de historia

La historia de la Guardia Suiza también está marcada por episodios de extrema violencia. Uno de los más importantes ocurrió durante el Saqueo de Roma de 1527, cuando 147 guardias murieron mientras defendían al papa Clemente VII frente a las tropas del emperador Carlos V.

El episodio quedó incorporado a la identidad de la institución como uno de los principales símbolos de la fidelidad y el sacrificio de sus integrantes. Cada año, el 6 de mayo, los nuevos miembros de la Guardia Suiza realizan su juramento en una ceremonia que recuerda aquel acontecimiento.

Para integrar la Guardia Suiza es necesario cumplir estrictos requisitos de edad, estatura, nacionalidad, religión y formación militar. Foto: Vatican News.

Cinco siglos después, la fuerza continúa siendo una pieza central de la seguridad papal. Su presencia junto a León XIV durante su viaje por Latinoamérica permite ver en acción una institución que conserva una estética de otra época, pero que cumple funciones de protección adaptadas a los riesgos actuales.

En Argentina, donde el Papa desarrolla una agenda con actividades multitudinarias y traslados por distintos puntos, la Guardia Suiza vuelve a ocupar un lugar visible junto al pontífice, como parte del esquema de seguridad que acompaña a León XIV durante su visita.