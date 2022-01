Ahora será más caro entrar a este país, popular entre los argentinos: cuánto cobrarán

Antes de la pandemia era uno de los diez países más visitados del mundo. Sin embargo, las restricciones implementadas para impedir la llegada de contagiados y otras cepas causaron un desplome en la cantidad de arribos de esta joya del Sudeste Asiático. Ahora, para intentar sacar a flote una de sus industrias más dinámicas, Tailandia planea introducir una tasa de u$s 9 para todos los turistas que entren al país.

Según la edición 2019 de la Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas, alrededor de 1400 millones de turistas internacionales arribaron a los aeropuertos del mundo. De esta cifra, unos 38 millones correspondían a Tailandia, el noveno país más visitado del mundo - por encima del Reino Unido.

Las reglas estrictas impuestas para amainar los casos de COVID impactaron directamente en la industria turística que tuvo una de sus peores performance en 20 años. Para 2022 esperan recibir alrededor de 5 millones de turistas lo que marca una notable diferencia respecto de los casi 40 millones que solían alojar prepandemia. Aunque, si llegaran a crecer los números de arribos desde China, India y otros países vecinos, la cifra podría llegar a 15 millones .

Tasa de u$s 9 desde abril

Un portavoz del gobierno aseguró que a partir de abril incorporaran una tasa de 300 bats (u$s 9) la cual será agregada a las tarifas aéreas. "Estos ingresos serán utilizados para la cobertura del seguro de los turistas extranjeros y para mejores en la infraestructura para un turismo sostenible", indicó la autoridad turística tailandesa, el gobernador Yuthasak Supasorn, a AFP.

Según el Ministerio de Turismo y Deporte local, la industria turística moverá entre u$s 39.000 y u$s 54.000 millones este año, de los cuales unos u$s 24.000 millones corresponderán a viajeros internacionales.

El sistema arenero

Hasta diciembre de 2021 Tailandia utilizaba un sistema de "Test and go" sin cuarentena. Esto implicaba realizar un test PCR negativo al momento del arribo y volver a hacerlo al 5° o 6° día de estadía en Tailandia. El primer test negativo otorgaba libertad para moverse por todo el país.



En cambio, a partir de 2022 implementó el sistema "Arenero" (Sandbox). Los turistas deben aplicar para obtener el Sandbox Thailand Pass y para esto tienen que exhibir un certificado de vacunación, un PCR negativo antes de su llegada y certificado de reserva de un alojamiento aprobado durante siete días.