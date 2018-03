Visita histórica a Cuba: Raúl Castro reclamó ante Obama el fin del embargo comercial

El presidente norteamericano, Barack Obama, subrayó hoy que "el destino de Cuba no será decidido ni por Estados Unidos ni por ninguna otra Nación", sino que "lo definirán los cubanos y nadie más", aunque dejó claro que Washington "seguirá hablando en nombre de la democracia".

Al término del encuentro a solas que mantuvo con su par Raúl Castro, en el Palacio de la Revolución, Obama reivindicó "el diálogo constructivo para mejorar la vida" de ambos pueblos, y expresó que mientras discuten las diferencias, La Habana y Washington "pueden seguir progresando" en los temas en los que tienen acuerdos.

Por su parte, el presidente de Cuba, Raúl Castro, resaltó los avances en la normalización de las relaciones entre la isla y Estados Unidos, pero remarcó que se podría hacer "mucho más" si se levantara el bloqueo económico, en una rueda de prensa tras la reunión que mantuvo con su par estadounidense, Barack Obama, en La Habana.

"Mucho más pudiera hacerse si se levantara el bloqueo de Estados Unidos. Reconocemos la posición del presidente (Barack) Obama y su gobierno contra el bloqueo y de los llamados que hizo al Congreso para que lo elimine", señaló Castro, que insistió en que las medidas adoptadas "son positivas pero no suficientes".

"Intercambié con él sobre otras medidas que pueden tomarse y que puedan hacer su contribución para el desmantelamiento del bloqueo", agregó Castro, para quien "el bloqueo es el obstáculo más importante" para el "desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano".

El tema más áspero

Obama subrayó por su lado que tuvo una conversación sobre democracia y derechos humanos con su par Castro y remarcó que aunque existen diferencias en los gobiernos, ambos van “hacia adelante”.

“Tenemos dos sistemas distintos de gobierno, tenemos diferencias, pero lo que le he dicho (a Castro) es que nosotros vamos hacia adelante, no vamos hacia atrás. No vemos a Cuba como una amenaza a los Estados Unidos; el hecho de que yo este aquí abre un nuevo capítulo”, aseguró el jefe de Estado estadounidense.

Obama insistió en que “el objetivo del diálogo no es que EE.UU. le diga a Cuba cómo hacer las cosas sino que tengamos una conversación sincera y esperamos aprender uno de otro”.