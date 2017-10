Venezuela: tras amplio triunfo del chavismo, la oposición denuncia fraude

El chavismo se impuso en los comicios regionales de Venezuela celebrados ayer, en los que dijo haber arrasado con 17 gobernaciones de las 23 que tiene el país.

Según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE), el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se impuso en 17 estados, mientras que los candidatos de la oposición ganaron en 5.

Con el 95,8% de las actas escrutadas, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, indicó que los resultados son "irreversibles" y señaló que en estos comicios hubo una participación de 61,14 % del padrón electoral.



La oposición venezolana agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo que no reconoce los resultados de las elecciones regionales.

"No reconocemos los resultados anunciados hoy por el CNE", dijo el jefe de la campaña de la MUD, Gerardo Blyde, en conferencia de prensa. Señaló que la alianza opositora pedirá una auditoría de todo el proceso electoral.



Al mismo tiempo, explicó que no reconocían los resultados "no solamente por todas las violaciones de ley que se vinieron cometiendo durante el proceso", como la sustitución de candidatos y la reubicación de centros electorales, sino también por la violación del "derecho de elegir y ser elegido".

Blyde acusó al CNE de tener un "sistema tramposo, que no es transparente, que representa unas condiciones abusivas de quien detenta el poder", y dijo que los resultados ofrecidos por las autoridades electorales "no reflejan la realidad".



Por ello, indicó que exigen que se audite todo el proceso desde el sistema hasta las huellas para que pueda haber un reconocimiento o no de los resultados anunciados.



Según el resultado de la CNE, el PSUV retuvo los estados de Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas y Yaracuy.

La oposición por su parte obtuvo los de Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, celebró la victoria que obtuvo el oficialismo tras exclamar que "el chavismo está vivo".



"Hemos ganado el 75 % de las gobernaciones del país (...) el chavismo está vivo, está triunfante y está en la calle", dijo el presidente en una alocución que ofreció a los medios públicos minutos después de que el Poder Electoral anunciara los resultados de las votaciones.

