Venezuela: juraron los diputados opositores impugnados

El nuevo presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, al comenzar la sesión ordinaria ayer, tomó juramento a Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, los tres diputados del estado Amazonas electos por su bancada, cuya investidura el Tribunal Supremo de Justicia había suspendido cautelarmente.

Con este acto la mayoría opositora pasa a contar con sus 112 diputados electos, lo que le asegura la mayoría "calificada" de dos tercios de la Asamblea Nacional (AN).

De la sesión no participó el diputado chavista Miguel Tadeo, elegido igualmente por el estado Amazonas, que también se vio afectado por la medida del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Así la AN quedó conformada, por ahora, por 112 opositores y 54 oficialistas.

El diputado oficialista Pedro Carreño recordó que sobre la investidura de estos parlamentarios "pesa un recurso de amparo con una cautelar que lo deja sin efecto y está claramente establecido en una sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)".

Señaló, además, que "la mayoría circunstancial y transitoria de la derecha pierde legitimidad de derecho con acciones como esta" y que la directiva del Parlamento "que está avalando tal adefesio jurídico" también entra en desacato.

Como respuesta, Ramos Allup pidió "que quede constancia en acta" de la observación hecha por Carreño.

Esta fue la primera sesión de la AN de mayoría opositora después de que ayer se celebrara el acto de instalación.

En esta jornada también se aprobó, con respaldo opositor, un acuerdo que permite el acceso de los periodistas de medios públicos o privados al hemiciclo de sesiones, algo que había sido prohibido en los periodos anteriores cuando el chavismo controlaba la Cámara.