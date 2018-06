Venezuela con Maduro o sin: qué ocurrirá en cada caso según Moody‘s 

El título del documento preanuncia que las preferencias de Moody‘s no son precisamente las de un fan bolivariano. “En manos equivocadas: La crisis en Venezuela y las consecuencias para Sudamérica”, reza el trabajo que la calificadora difundió hoy donde concluye que “si Maduro permanece en el poder, la crisis económica de Venezuela sólo empeoraría, con pequeñas pero significativas consecuencias en el crecimiento económico y la estabilidad fiscal del resto de Sudamérica”.

El contexto del análisis de Moody´s es el de un agravamiento de la crisis venezolana, que no ha logrado mitigar el triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro en unas elecciones que no son reconocidas por un sector de la comunidad internacional y de la región. La Argentina, en particular, es uno de los países más activos en la pelea por aislar al régimen de Maduro y en denunciar la situación política reinante, que es caracteriza como de un bajo nivel en lo que hace a estándares democráticos.

Moody´s delinea, en realidad, tres escenarios posibles. En el primero, “Maduro se queda”. Aquí el presidente Maduro cumple con su mandato completo de seis años al “adoptar reformas económicas limitadas que gradualmente calman la hiperinflacion y frenan la caída de dos décadas de la producción de petróleo venezolano”.

En el segundo, el sucesor de Chávez “se prepara para tiempos difíciles”, donde para completar su mandato Maduro atraviesa esos seis años para “mantener el control estricto sobre las importaciones y los precios locales, no implementa reformas ni reduce los subsidios a la gasolina, los cuales han socavado inversiones petroleras de Venezuela”.

El tercero aparece como el más venturoso en el documento. En este caso “la presidencia de Maduro es interrumpida”, lo que habilita que Estados Unidos elimine las sanciones que estableció para el país y el FMI le preste para facilitar la reestructuración de su deuda externa”.

En cualquiera de los casos, Moody´s le atribuye a la crisis venezolana un modesto poder de contagio sobre la región, aunque no homogéneo. “Como la mayoría de los países latinoamericanos, Venezuela comercia poco con sus vecinos inmediatos y mucho con el resto del mundo. Por ende, su precipitado declive ha hecho poco por entorpecer a su vecinos andinos Colombia, Perú, y Chile”. Advierte que “aún menos afectados han resultado Argentina y Brasil, donde el flujo del comercio y las inversiones en Venezuela son aún más chicas comparado con el comercio total con otros exponentes extranjeros”. Sin embargo, aclara que “el continuo deterioro de la economía venezolana afectaría al crecimiento de Colombia y del resto de Sudamérica, mientras el éxodo de venezolanos afectaría a las finanzas públicas de los países que tienen problemas recibiendo refugiados”.

Moody´s le pone historia y contexto a su antipatía por Maduro y el chavismo en general. Recuerda que los chavistas llegaron al poder como resultado del descontento popular por las reformas neoliberales y el descontento por la corrupción en un país que, a mediados de los 90, “eran la envidia en América Latina” por su “democracia estable y sus relativamente altos estándares de vida”.

“La elección de Hugo Chávez Frías como presidente en 1999 marcó el inicio de casi dos décadas de mandato de un partido único, con el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, consolidando la toma del Estado por parte del partido socialista de Chávez”, observa la calificadora. Repasa, a su vez, las bases de la época de las vacas gordas: “Apoyado sobre el creciente precio del petróleo y una de las reservas más grandes a nivel mundial de petróleo crudo, Chávez aumentó los gastos en programas sociales e infraestructura al mismo tiempo que extendió el control estatal sobre la economía. Bajo la vigilia de Chávez, la inversión del sector privado cayó, dejando a la economía venezolana siendo dependiente en las importaciones para cubrir las necesidades básicas de comida, vestimenta y medicina. El rápido aumento de la inversión en el sector público y la deuda externa aumentaron la vulnerabilidad del país a una caída en el precio del petróleo, y plantaron las semillas de la crisis actual. Desde la caída del precio del petróleo en 2014, la economía venezolana se ha contraído en más de un tercio, precipitando al mayor éxodo de residentes en la historia moderna sudamericana”.