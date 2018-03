Venezolana Pdvsa conversa con la banca internacional para refinanciar la deuda

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está en conversaciones con la banca internacional para un posible refinanciamiento de su deuda que le evite caer en cesación de pagos, confirmó a la agencia de noticias Reuters el presidente de la firma, Eulogio Del Pino.

"Estamos en eso", indicó Del Pino, también ministro de Petróleo y Minería. "(Estamos hablando) con la banca internacional y es algo que forma parte de los procesos de negociaciones", acotó.

"Por supuesto que estamos interesados en refinanciar nuestra deuda siempre (...) si las condiciones son favorables por supuesto que estamos interesados", agregó más tarde en declaraciones a periodistas.

Pdvsa enfrenta pagos por unos u$s 5.200 millones en vencimientos de bonos e intereses en 2016, según datos de la banca de inversión, y buena parte de los compromisos más pesados debe hacerlos en las últimas diez semanas del año.

Ante la dificultad que enfrentan tanto Pdvsa como Venezuela para cumplir los pagos por la merma de sus ingresos tras el desplome de los precios del crudo, analistas han barajado la posibilidad de una cesación de pagos o caída en default para fines de 2016.

"Estamos tomando todas las medidas para que eso no suceda", respondió Del Pino ante los temores de un default.

La administración socialista del presidente Nicolás Maduro ha dicho reiteradas veces que el país continuará cancelando, como hasta ahora, su deuda internacional.

"Se está haciendo un gran esfuerzo para cumplir con los compromisos (...) el Estado va a cumplir su deuda", afirmó el martes a Reuters el vicepresidente económico Miguel Pérez Abad, en los pasillos de la Asamblea Nacional.

A pocos días que Venezuela deba cancelar unos u$s 1.500 millones por el vencimiento de un bono, el funcionario descartó que su equipo trabaje en renegociar los pagos de deuda. Aunque sí adelantó que discute con empresarios estrategias para cancelar las deudas que mantienen con proveedores internacionales, con el fin de reactivar los envíos de materia prima.