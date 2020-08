Vacuna rusa contra el coronavirus: la advertencia de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó hoy su cautela frente al anuncio que hizo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien aseguró que su país logró la primera vacuna del mundo contra el coronavirus, y señaló que los científicos todavía deberán completar las revisiones que exige el organismo.

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el brazo regional de la OMS, dijeron que la agencia de Naciones Unidas no había recibido información suficiente sobre la nueva Sputnik V (cuyo nombre técnico es Gam-COVID-Vac) para evaluarla.

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, agregó que antes de lanzarse a la produccción de la nueva vacuna es necesario esperar hasta que se completen las fases 2 y 3 de la vacuna, para garantizar su seguridad y eficacia. "Cualquier productor de vacunas tiene que seguir este procedimiento que garantiza que es seguro y tiene la recomendación de la OMS", explicó.

Por su parte, en conferencia de prensa el vocero de la OMS, Tarik Jasarevic, había dicho que "acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad". Además, señaló que "estamos en contacto estrecho con los rusos y las discusiones continúan. La precalificación de toda vacuna pasa por procedimientos rigurosos", vinculados a "la evacuación de todos los elementos de seguridad y de eficacia requeridos recopilados durante los ensayos clínicos".

Según el "panorama de las vacunas candidatas para el Covid-19" que publica la OMS, la vacuna rusa aún no ha concluido la Fase 1 de los estudios clínicos. Hasta ahora, la información disponible dice que se efectuó un estudio no randomizado sobre 38 voluntarios y que no se observarían efectos secundarios. El Ministerio de Salud ruso dijo que próximamente planea realizar nuevas pruebas de la vacuna sobre unas 800 personas. En comparación, el laboratorio Moderna (asociado al Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos) comenzó la Fase 3 de sus estudios dos semanas atrás y planea realizar pruebas sobre 30.000 voluntarios.

La vacuna aún debe completar las pruebas finales, lo que genera preocupación entre algunos expertos por la velocidad de su aprobación, pero el conglomerado empresarial ruso Sistema ha dicho que espera ponerla en producción en masa para fines de año.

El anuncio del presidente Putin, quien informó sobre la vacuna durante una reunión de Gabinete, causó sorpresa mundial ya que los ensayos de los científicos rusos no aparecían entre los seis que, de acuerdo a la OMS, estaban más avanzadas como las que están desarrollando los laboratorios chinos, las dos estadounidenses (de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech y Moderna) y la británica de AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford.

"Sé que funciona bastante bien, genera una fuerte inmunidad, y repito, ha pasado todos los controles necesarios", dijo Putin. En una reunión de los miembros del gobierno, emitida a través de la televisión estatal, el mandatario ruso dijo que la vacuna del Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, ya había sido administrada a una de sus hijas y que espera que el país comience pronto a producir la vacuna en masa, luego de la aprobación del Ministerio de Salud que anticipa el comienzo de la Fase 3.

Por ahora, la aprobación regulatoria allana el camino para la inoculación masiva de la población rusa y las autoridades esperan que permita que la economía, que ha sido golpeada por las consecuencias del virus, vuelva a su plena capacidad.

A los trabajadores sanitarios rusos que tratan a pacientes con Covid-19 se les ofrecerá la oportunidad de ser voluntarios para vacunarse en las próximas semanas, dijo una fuente a Reuters el mes pasado.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Rusia ha elegido el nombre de "Sputnik V" para la vacuna, en referencia al primer satélite de la historia y a la carrera espacial durante la Guerra Fría, dijo un alto representante del Kremlin.

La velocidad a la que Rusia se está moviendo para desplegar su vacuna pone de relieve su determinación de ganar la carrera mundial por un producto eficaz, pero ha despertado la preocupación de que pueda estar poniendo el prestigio nacional por encima de la ciencia y la seguridad.